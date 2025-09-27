Diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2025 streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitrice a Kigali, oggi sabato 27 settembre

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2025: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per la partenza della diretta gara in linea donne Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali, arriviamo da due edizioni consecutive vinte dalla belga Lotte Kopecky, che due anni fa a Glasgow diede 7” all’olandese Demi Vollering e alla danese Cecilie Uttrup Ludwig mentre nel 2024 a Zurigo vinse una volata a sei precedendo la statunitense Chloé Dygert e la nostra Elisa Longo Borghini, che salirono insieme a lei sul podio. I Campionati del Mondo di ciclismo su strada ebbero per la prima volta anche una gara femminile nel 1958 a Reims, con vittoria per la lussemburghese Elsy Jacobs.

L’Italia conquistò il primo trionfo iridato con Alessandra Cappellotto nel 1997 a San Sebastian; dieci anni più tardi, nel 2007 ecco la vittoria a Stoccarda di Marta Bastianelli, seguita dal successo di Tatiana Guderzo nel 2009 a Mendrisio e dalla doppietta di Giorgia Bronzini, nel 2010 a Geelong e nel 2011 a Copenaghen, infine Elisa Balsamo è diventata campionessa del Mondo nel 2021 a Lovanio. Elisa Longo Borghini finora ha vinto tre bronzi, riuscirà a salire sul gradino più alto del podio al termine della diretta gara in linea donne Mondiali di ciclismo 2025? Parola alle strade di Kigali! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta gara in linea Mondiali ciclismo 2025 in tv sarà garantita in chiaro per tutti sulla Rai, prima su Rai Sport HD (canale numero 58) e con passaggio su Rai Due per le fasi decisive al termine della semifinale di volley, mentre gli abbonati potranno affidarsi anche a Eurosport. Quindi la diretta streaming video sarà per tutti su Rai Play o tramite abbonamento a Discovery +.

CHE BATTAGLIA A KIGALI!

Oggi, sabato 27 settembre, la diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2025 sarà una meravigliosa battaglia per la maglia iridata a Kigali, capitale del Ruanda. Questa rassegna iridata passerà alla storia per essere la prima di sempre in Africa, ma anche per i suoi percorsi molto impegnativi. Serve quindi saper andare forte quando la strada sale per ambire alla maglia iridata lasciata libera da Lotte Kopecky.

La fortissima belga ha vinto le ultime due edizioni della gara in linea donne ai Mondiali di ciclismo, nel 2023 a Glasgow su un tracciato certamente più semplice e poi anche l’anno scorso a Zurigo, su un percorso più impegnativo, ma sulla carta non tanto quello di oggi, anche perché già dalle gare dei giorni scorsi abbiamo visto che in Ruanda di pianura ce n’è davvero poca.

La diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2025 allora chiamerà in causa solo grandi campionesse e l’Italia può schierare uno dei nomi in assoluto più attesi, cioè Elisa Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni del Giro d’Italia Women e per tre volte in carriera medaglia di bronzo ai Mondiali (più altri due alle Olimpiadi), che punta alla maglia iridata per coronare una carriera già fantastica.

Al suo fianco ci saranno Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Barbara Malcotti, Soraya Paladin, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel, la capitana però sarà senza dubbio Longo Borghini. Tra le avversarie principali nominiamo le due vincitrici dei grandi giri di quest’anno, cioè l’olandese Demi Vollering e la francese Pauline Ferrand-Prévot, di sicuro sarà grande spettacolo con la diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2025…

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2025: ORARIO E PERCORSO

La diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2025 oggi ci offrirà un percorso di 164,4 km e con ben 3350 metri di dislivello, una cifra davvero notevole in campo femminile. La partenza sarà dal Convention Center di Kigali alle ore 12.05, con ben undici giri del circuito imperniato su due salite che ormai conosciamo molto bene, a patto di avere seguito anche le corse dei giorni scorsi. Ad ogni giro avremo due salite: la prima sarà la Côte de Kigali Golf, 800 metri all’8,1% e con punte di pendenza massima al 14%.

La seconda sarà la Côte de Kimihurura, più lunga con i suoi 1,3 km, leggermente meno dura con il dato medio al 6,3% ma tutta in pavé, tanto da essere stata ribattezzata Kimiberg, come se fosse una salita delle Fiandre. Lo scollinamento sarà a poco più di un chilometro dall’arrivo, che sarà anch’esso presso il Convention Center di Kigali, senza dimenticare che sarà vallonato anche quest’ultimo tratto e magari all’ultimo giro potrebbe fare la differenza per incoronare la vincitrice della diretta gara in linea donne Mondiali ciclismo 2025, quindi per assegnare la maglia iridata e laureare la nuova campionessa del Mondo.