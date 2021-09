Diretta gara in linea Europei ciclismo Trento 2021/ Streaming video Rai, orario

DIRETTA GARA IN LINEA EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della gara in linea sarà l’ultimo atto degli Europei di ciclismo Trento 2021 che oggi, domenica 12 settembre, culmineranno assegnando il titolo di campione europeo della categoria più prestigiosa, quella dei professionisti. L’Italia padrona di casa può vantare una tradizione fenomenale agli Europei, dato che gli uomini del c.t. Davide Cassani hanno vinto le ultime tre edizioni consecutive con Matteo Trentin nel 2018, Elia Viviani nel 2019 ed infine l’anno scorso con Giacomo Nizzolo. Oggi il nostro capitano potrebbe essere il campione d’Italia in carica Sonny Colbrelli, che è reduce dalla fresca vittoria nel Giro del Benelux, ma la squadra azzurra è globalmente di ottimo livello con i giovani Giovanni Aleotti e Andrea Bagioli (molto bravo alla Vuelta), Mattia Cattaneo che era stato il migliore dei nostri al Tour de France, il padrone di casa trentino Gianni Moscon, i due veterani Matteo Trentin e Diego Ulissi e naturalmente Filippo Ganna, già oro nella staffetta mista mercoledì e argento nella cronometro giovedì.

Tra i big stranieri, citiamo Tadej Pogacar per la Slovenia che avrà pure Matej Mohoric, Remco Evenepoel capitano per il Belgio, Romain Bardet e Thibaut Pinot per la Francia, Bauke Mollema per l’Olanda, Mikel Landa per la Spagna, Marc Hirschi per la Svizzera, Joao Almeida per il Portogallo, Peter Sagan per la Slovacchia: non ci dilunghiamo oltre, basta così per capire che la diretta della gara in linea degli Europei di ciclismo Trento 2021 sarà imperdibile…

DIRETTA GARA IN LINEA EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della gara in linea agli Europei ciclismo Trento 2021 sarà garantita integralmente in chiaro per tutti dalla Rai, fin dalle ore 12.30 su Rai Sport + HD (canale numero 57) e poi dalle ore 14.00 su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, naturalmente offerta da Rai Play tramite sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

PERCORSO E ORARI GARA IN LINEA EUROPEI CICLISMO TRENTO 2021

Per presentare al meglio la diretta della gara in linea agli Europei ciclismo Trento 2021, andiamo naturalmente a descrivere il percorso. La partenza sarà alle ore 12.45 in Piazza Duomo a Trento, dove sarà collocato anche l’arrivo dopo 179,2 km, al termine di un primo tratto in linea e poi di un circuito di 13,2 km da ripetere otto volte, che sarà imperniato sulla salita di Povo, che misurerà 3,6 km al 4,7% di pendenza media. Questo circuito è identico a quello delle altre prove in linea delle categorie giovanili e femminili, con una salita certamente non molto difficile, ma che ripetuta per otto volte potrebbe fare male, soprattutto se ci sarà corsa dura fin da prima dell’ingresso in questo circuito.

I professionisti infatti dovranno affrontare un primo tratto di 70 km con diverse salite che porteranno la corsa nella sua prima parte a Cadine, Vezzano, Vigo Cavedine ed infine Candriai, che a quota 1040 sarà il punto più alto del percorso degli Europei di ciclismo Trento 2021 dopo 61,5 km della corsa. Tracciato non da scalatori ma comunque impegnativo, se ci saranno attacchi fin da subito la selezione ci sarà, altrimenti potrebbe essere decisivo l’aspetto tattico.



