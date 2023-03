Diretta/ Gelbison Catanzaro, video streaming tv: oggi la Serie B? (Serie C)

DIERETTA GELBISON CATANZARO: OSPITI SUPER FAVORITI!

Gelbison Catanzaro, in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 marzo 2023 allo stadio Arechi di Salerno, è una gara valida per la 33° giornata del girone C di Serie C. Può essere il giorno giusto per festeggiare la promozione per la formazione giallorossa, ma resta ancora un pezzo di strada da fare.

Max Verstappen fuori in Q2, abbandona qualifiche/ F1: trasmissione ko per la Red Bull

La Gelbison è quindicesima in classifica con 35 punti, a +1 sulla zona playout. I rossoblu hanno raccolto sette vittorie, quattordici pareggi e undici sconfitte, reduci da due ko di fila: 1-2 contro il Pescara e 1-0 contro la Turris. Il Catanzaro, invece, con una vittoria potrebbe festeggiare la promozione in Serie B con una vittoria: i giallorossi sono a +16 sul Crotone secondo a sei giornate dal termine. Con altri tre punti, arriverebbe la matematica certezza del ritorno nella serie cadetta.

Griglia di partenza Formula 1/ Perez in pole position su Alonso! GP Arabia 2023

GELBISON CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Gelbison Catanzaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Campionato Endurance FIA WEC Sebring, 3° posto Ferrari/ Video, vittoria alla Toyota

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON CATANZARO

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Gelbison Catanzaro, è tempo di andare a snocciolare le probabili formazioni del confronto. Partiamo dalla formazione rossoblu, il modulo è il 3-5-2: Anatrella, Loreto, Cargnelutti, Gilli, Porcino, Graziani, Uliano, Papa, Nunziante, Tumminello, De Sena. Passiamo adesso alla schiacciasassi giallorossi, anche in questo caso il modulo è il 3-5-2: Fulignati, Scognamillo, Brighenti, Martinelli, Brignola, Sounas, Pontisso, Verna, Vandeputte, Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Gelbison Catanzaro sorridono alla formazione calabrese. Prendiamo spunto dai numeri di Goldbet: la vittoria della Gelbison è a 7,05, il pareggio è a 3,95, mentre il successo del Catanzaro è a 1,42. L’Under 2,5 è quotato 1,50, con l’Over 2,5 a 2,35. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 2,60 e 1,43.

© RIPRODUZIONE RISERVATA