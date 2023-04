DIRETTA/ Gelbison Crotone (risultato 0-0) streaming video tv: tutto pronto! (Serie C)

DIRETTA GELBISON CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri delle statistiche a pochi minuti dalla diretta di Gelbison Crotone, uno degli incontri che caratterizzeranno la trentasettesima giornata del girone C di Serie C in Campania? Il Gelbison naviga purtroppo nella zona a rischio della classifica con 36 punti, frutto di sette vittorie, quindici pareggi e quattordici sconfitte, con un netto calo nelle ultime settimane e una differenza reti pari a -12 dal momento che il Gelbison ha segnato 24 gol e ne ha incassati 36 nel corso di questo campionato.

Il Crotone naviga naturalmente solitario al secondo posto in classifica con 74 punti, frutto di ventuno vittorie, undici pareggi e quattro sconfitte, con differenza reti pari a +22 dal momento che il Crotone ha segnato 52 gol e ne ha incassati 30 nel corso di questo campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Gelbison Crotone infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GELBISON CROTONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Gelbison Crotone sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Gelbison Crotone è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

GELBISON CROTONE, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

Curiosando nella storia che ci accompagna verso la diretta di Gelbison Crotone abbiamo ben poco da dire, perché l’unico precedente ufficiale tra le due formazioni è quello relativo naturalmente alla partita d’andata del campionato in corso, giocata domenica 11 dicembre 2022 a Crotone e pareggiata per 1-1 con gol di Giuseppe Fornito al 52’ per gli ospiti e Cosimo Chiricò all 71’ minuto per i padroni di casa.

Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Gelbison e Crotone in vista della partita di oggi pomeriggio. I numeri ci dicono che la rosa del Gelbison vale complessivamente 2,99 milioni di euro, pari a 111.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società campana. Il Crotone invece ha un valore economico globale di 8,06 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei calabresi arriva a ben 322.000 euro, con una differenza davvero molto netta, chissà se sarà indicativa anche per i pronostici sulla partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GELBISON CROTONE, PITAGORICI SENZA OBIETTIVI

La diretta Gelbison Crotone, in programma domenica 16 aprile alle ore 17:30, racconta di una gara di fondamentale importanza per i padroni di casa. Infatti i rossoblu di Salerno possono ancora evitare i playout essendo a -4 dalla Turris, anche se stiamo parlando di un’impresa ardua essendoci solo più due gare compresa questa. Sicuramente va invertita la rotta perché le cinque sconfitte nelle ultime sei, tra cui quella di Latina, condannerebbero la Gelbison all’aritmetica certezza dei playout. Comodo al secondo posto con 15 punti di distacco dalla terza, il Crotone si appresta a giocare una partita senza valore sulla classifica ma moralmente utile per riscattare la sconfitta subita in casa dall’Audace Cerignola.

In casa la Gelbison ha disputato 18 partite con solamente 4 vittorie e 14 sfide divise equamente tra pareggi e sconfitte. L’ultimo successo casalingo è datato 21 gennaio 2023 contro la Virtus Francavilla. Il Crotone in trasferta ha vinto invece metà delle gare giocate ovvero 9 su 18 con un totale di 33 punti, anche se nelle ultime tre ha sempre e solo pareggiato: 1-1 col Picerno, 0-0 contro la Fidelis Andria e 2-2 col Latina.

GELBISON CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Crotone vedranno i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta D’Agostino, difesa a tre con Gilli, Cargnelutti e Loreto che cercheranno di evitare guai peggiori. A centrocampo Nunziante e Granata esterni mentre nella zona nevralgica agiranno Papa e Uliano. Tumminello trequartista con De Sena e Graziani in attacco.

Il Crotone risponde con il 4-2-3-1 che vede tra i pali Branduani. Mogoso e Crialese i due terzini con Golemic e Bove al centro della difesa. Petriccione e Vitale in mediana mentre ricca batteria di trequartisti che vede Chirico, D’Errico e Tribuzzi. Unica punta Gomez.











