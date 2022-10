DIRETTA/ Gelbison Fidelis Andria (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA GELBISON FIDELIS ANDRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Gelbison Fidelis Andria andrà in onda alle ore 17:30 e fa parte della batteria di match che terranno compagnia a tutti gli amanti del calcio di Serie C girone C. Può sembrare una sfida inedita ma non è così. Le due squadre si affrontano per la prima volta nel settore professionistico ma non per la prima volta all’interno della loro storia personale. Le due rose si sono affrontate ben 6 volte nelle categorie del non professionismo. Ad avere la meglio del proprio avversario nessuna delle due squadre sopracitate. Lo storico dice 2 vittorie per testa e due pareggi per una situazione di totale pareggio ed equilibrio.

Il primo incontro ha visto avere la meglio la formazione pugliese con un secco 3-1. Pareggio 2-2 nella seconda partita del campionato e terzo match che invece pareggia i conti con la supremazia della Gelbison nel 2-0. Quarto match che presenta il secondo pari con la gara bloccata sullo 0-0. Vittoria Gelbison 3-0 e successiva vittoria per i pugliesi che pareggiano ancora una volta il conto. Una parità che regna e domina ma adesso cambiano le motivazioni: prima volta in Serie C per questo scontro. (Agg Marco Genduso)

GELBISON FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

GELBISON FIDELIS ANDRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Gelbison Fidelis Andria, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Pugliesi ultimi dopo l’ultima sconfitta nel derby pugliese a Foggia: per i biancazzurri la vittoria interna col Messina sembrava essere stata la giusta scossa ma i problemi difensivi della squadra si sono di nuovo palesati sul campo dei rossoneri.

Lusinghiero quinto posto in classifica nel girone C per la matricola Gelbison, che ha però frenato nelle ultime 2 partite perdendo in casa contro il Monterosi Tuscia e poi pareggiando nel derby campano sul campo del Giugliano. Le due squadre non si trovavano di fronte in campionato dai tempi della Serie D. Il primo settembre 2019 cilentani vincenti 3-0 nell’ultimo precedente in casa contro i pugliesi che non fanno risultato in casa della Gelbison dal 2-2 del 10 maggio 2015.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Gelbison, Gianluca Esposito schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Gigli, Cargnelutti, Bonalumi; Kyrimateng, Ambro, Uliano, Loreto; Di Fiore, Sorrentino, De Sena. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Mirko Cudini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zamarion, Hadziosmanovic, Arrigoni, Orfei, Urso, Delvino, Candellori, Dalmazzi, Fabriani, Sipos, Milillo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gelbison Fidelis Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Gelbison con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











