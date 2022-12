Diretta Gelbison Latina/ Streaming video tv: chi fa uno scatto? (Serie C)

DIRETTA GELBISON LATINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Gelbison Latina, diretta dall’arbitro Valerio Pezzopane della sezione Aia de L’Aquila, sarà una partita in programma con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 dicembre 2022, per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Per presentare la diretta di Gelbison Latina, osserviamo che le due formazioni sono davvero vicine in classifica, con 21 punti per i campani e 20 per i laziali, al nono e decimo posto il che significa che Gelbison e Latina occupano al momento le ultime due posizioni utili per qualificarsi ai playoff di fine campionato.

DIRETTA/ Viterbese Gelbison (risultato finale 0-0): pari a reti inviolate

L’obiettivo comune sarà naturalmente una vittoria per consolidarsi all’interno della zona playoff e fare uno scatto nei confronti della rivale, ricordiamo che nel turno infrasettimanale giocato mercoledì il Gelbison ha pareggiato per 0-0 sul campo della Viterbese ed è finita senza reti anche la partita del Latina, in questo caso contro il Monopoli. Avranno la meglio le difese anche oggi, oppure ci saranno più emozioni e gol nella diretta di Gelbison Latina? Ce lo dirà il campo…

Diretta/ Latina Monopoli (risultato finale 0-0): pugliesi in nove nel finale!

GELBISON LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Latina non sarà purtroppo garantita sui canali di Sky Sport, non essendo questa partita fra le selezionate per la giornata di Serie C. Di conseguenza resta valida solamente la possibilità della diretta streaming video di Gelbison Latina, che sarà naturalmente fornita dalla piattaforma Eleven Sports, che già da alcuni anni è la “casa” di tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON LATINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Gelbison Latina. La certezza per i padroni di casa allenati da mister Fabio De Sanzo sarà l’assenza dello squalificato Nunziante nel modulo 3-5-2 che potrebbe prevedere Loreto, Cargnelutti e Gilli nella difesa a tre davanti al portiere D’Agostino; la folta linea del centrocampo a cinque potrebbe invece prevedere da destra a sinistra Onda, Papa, Uliano, Fornito e Correnti, infine il tandem d’attacco del Gelbison potrebbe essere formato da Kyeremateng e De Sena.

Diretta/ Gelbison Picerno (risultato finale 0-0): posta in palio divisa

La risposta degli ospiti del Latina, allenato da mister Daniele Di Donato, turnover permettendo potrebbe essere indicativamente compresa in uno speculare modulo 3-5-2 con Tonti in porta; davanti a lui la retroguardia a tre uomini formata da De Santis, Celli e Giorgini; nel folto centrocampo a cinque potrebbero invece trovare posto da destra a sinistra Carissoni, Bordin, Di Livio, Riccardi ed Esposito; infine, potrebbero essere Carletti e Fabrizi a formare la coppia d’attacco del Latina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Gelbison Latina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa campani e quota il segno 1 a 2,20, mentre poi si sale a quota 2,90 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Latina a vincere in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA