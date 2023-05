Diretta/ Gelbison Messina (risultato 0-0) video streaming tv: Loreto prova!

DIRETTA GELBISON MESSINA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli la Gelbison ospita il Messina in questa gara di andata dei playout di Serie C, dove le due formazioni lotteranno per restare tra i professionisti, al termine di un annata che le ha viste arrivare in classifica rispettivamente terzultima e quartultima. I siciliani hanno assaporato la salvezza diretta, ma l’ultima giornata è stata fatale.

VIDEO/ Monopoli Gelbison (2-1) gol e highlights: i Gabbiani rimontano (Serie C)

Cominciano forte i rossoblù, con una punizione insidiosa scodellata in area al terzo minuto, che rimbalza davanti al portiere ma non trova la zampata vincente degli attaccanti. Un minuto più tardi Loreto sfonda sull’out di sinistra, entra in area di rigore, ma Fumagalli ancora una volta è bravo a sventare la minaccia con una puntuale uscita bassa.

Video/ Taranto Messina (0-0) gol e highlights: pareggio deludente (Serie C)

DIRETTA GELBISON MESSINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Gelbison Messina sta finalmente per cominciare. La squadra campana è in caduta libera: la sua ultima vittoria risale al 19 febbraio, quella casalinga è ancora più lontana (21 gennaio), due soli successi in tutto il girone di ritorno e dopo il successo sul campo del Monterosi sono arrivate sette sconfitte e tre pareggi, con quattro ko che hanno chiuso il girone C nella stagione regolare con appena un gol segnato. Nel girone di ritorno i punti sono stati 13, contro i 23 dell’andata: un calo netto, il dato che preoccupa in generale riguarda i gol segnati (25) perché in questo playout bisognerà realizzarne almeno uno per salvarsi.

DIRETTA/ Monopoli Gelbison (risultato finale 2-1): la decide Rolando!

L’Acr Messina dal canto suo ha terminato bene la regular season: cinque vittorie nelle ultime 12 partite, per un totale di 19 punti limitando a tre le sconfitte (una fuori casa, contro la Turris). Nel girone di ritorno i punti dei peloritani sono stati 30, con tanto di tre successi in fila all’inizio e il pareggio contro il dominante Catanzaro: all’andata erano arrivati 9 punti, clamorosa dunque l’inversione di tendenza. Sembrerebbe un quadro decisamente a favore dei siciliani, ma le due squadre non giocano da tre settimane e potrebbe essere cambiato tutto: adesso noi lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Guariglia perché ci siamo davvero, la diretta di Gelbison Messina può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

GELBISON MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Messina è disponibile in versione integrale su Eleven Sports, casa ufficiale della Serie C, visibile anche sulla piattaforma Dazn e su Sky Sport, con anche lo streaming di SkyGo. La visione di Albinoleffe Mantova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta di Gelbison Messina possiamo parlare di sette precedenti tra le due squadre. In questa stagione sono arrivate due vittorie fuori casa, che garantirebbero la salvezza ai peloritani vista la differenza reti pari: al Guariglia si è giocato a metà febbraio e l’Acr Messina ha vinto 2-1 con la doppietta di Oliver Kragl, inframmezzata dal temporaneo pareggio di Carmine De Sena. All’andata invece il gol decisivo per il successo della Gelbison lo aveva realizzato, su punizione, Giuseppe Fornito quando mancavano 4 minuti al 90’. In generale abbiamo due vittorie del Messina e una dei rossoblu, appunto quella del match di tre mesi fa: i pareggi sono quattro, e bisogna anche dire che prima di questa stagione le due squadre si erano incrociate soltanto in Serie D.

L’Acr Messina dunque non ha mai vinto su questo campo, anche se oggi e in generale potrebbe non servire: spicca però un 5-0 del febbraio 2018, unica vittoria al San Filippo per la squadra siciliana, che era stata sancita dalle doppiette di Marco Rosafio e David Yeboah Johnson e dal sigillo finale di Agostino Mascari. La Gelbison insomma non ha i precedenti dalla sua parte, ma il playout di Serie C può decisamente fare giurisprudenza a se stante… (agg. di Claudio Franceschini)

GALDERISI CERCA IL PRIMO SUCCESSO

Gelbison Messina, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli, sarà una sfida valida per l’andata dei play-out Serie C, girone C.

Le due squadre lottano, quindi, per rimanere tra i professionisti dopo una stagione regolare terminata rispettivamente al terzultimo posto e in quartultima piazza. Giallorossi siciliani che hanno anche creduto nella salvezza diretta ma il pareggio di Taranto nell’ultima sfida non è bastato. Gelbison Messina sarà diretta da Claudio Panettella della sezione di Bari. Assistenti Davide Stringini di Avezzano e Giorgio Ravera di Lodi. Quarto ufficiale sarà Mario Perri della sezione di Roma 1.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Messina, match che andrà in scena al “Guariglia” di Agropoli. Per i padroni di casa mister Galderisi dovrebbe recuperare Porcino e Graziani e, quindi, avrà a disposizione l’intero organico. Nell’ultimo giorno di aprile la Gelbison ha preferito giocare un’amichevole contro una squadra neo promossa in Eccellenza, la Calpazio, ed in questo modo testare il proprio stato. Il risultato finale (6-0) è stato incoraggiante ed ha visto per la squadra di Galderisi andare a rete Sane con una doppietta, Infantino, Caccavallo, Correnti e l’ex giallorosso De Sena. Sul fronte ospite, invece, il mister Ezio Raciti ed il suo staff tecnico dovranno valutare bene le condizioni fisiche di Ragusa ed Helder Baldè, che appaiono sulla via del pieno recupero. Potrebbero, invece, saltare l’andata in Campania Mallamo, che lamenta un problema all’inguine, e Versienti, bloccato da una fastidiosa distorsione alla caviglia. Rientrerà dalla squalifica Curiale. Sempre out, invece, Celesia.

GELBISON MESSINA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gelbison Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse William Hill per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei campani padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA