Diretta Gelbison Monterosi Tuscia/ Streaming video tv: bella sfida (Serie C)

Gelbison Monterosi Tuscia, diretta dall’arbitro Roberto Lovison della sezione Aia di Padova, si giocherà presso lo Stadio Marcello Torre di Pagani alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 18 ottobre 2022, per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. In base alla classifica, la diretta di Gelbison Monterosi Tuscia potrebbe vedere favoriti i padroni di casa, che infatti oltre al fattore campo potrebbero mettere sul piatto una classifica eccellente, con il quarto posto quota 14 punti a certificare un cammino fin qui davvero buono. Il Monterosi Tuscia comunque è al momento fuori dai guai, con 9 punti, e vuole consolidare una posizione tranquilla.

Nello scorso turno, il Gelbison ha fatto ancora una volta davvero bene andando a vincere per 0-1 sul campo del Messina, mentre il Monterosi Tuscia ha pareggiato per 2-2 una divertente partita contro il Giugliano. Saprà continuare la marcia dei padroni di casa oppure gli ospiti faranno la sorpresa? Ce lo dirà naturalmente la diretta di Gelbison Monterosi Tuscia…

GELBISON MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Monterosi Tuscia sarà garantita su Sky Sport Calcio (canale numero 202 della piattaforma) e si aggiunge alla diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON MONTEROSI TUSCIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Gelbison Monterosi Tuscia. Modulo 3-5-2 di riferimento per il Gelbison di mister De Sanzo: in porta indichiamo D’Agostino; nella difesa a tre potrebbero trovare posto Bonalumi, Gilli e Loreto; a centrocampo ecco invece la linea a cinque, magari con Nunziante, Fornito, Papa, Savini e Correnti; infine gli attaccanti titolari potrebbero essere Faella e De Sena.

Invece per il Monterosi Tuscia di mister Menichini il modulo potrebbe essere il 4-4-1-1 e come possibili titolari indichiamo: Alia in porta; i quattro difensori Piroli, Tartaglia, Mbende e Cancellieri; altra linea a quattro a centrocampo con Verde, Lipani, Parlati e Di Paolantonio; trequartista Santarpia a supporto del centravanti Carlini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Gelbison Monterosi Tuscia secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,20 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Monterosi Tuscia.

