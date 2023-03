Diretta/ Gelbison Pescara streaming video tv: Zeman cerca i 3 punti (Serie C)

DIRETTA GELBISON PESCARA: LA CURA ZEMAN FUNZIONA?

Galbison Pescara, in diretta domenica 12 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Caccia ai primi 3 punti per Zdenek Zeman dopo il suo ritorno sulla panchina del Pescara. Il tecnico boemo è partito con un rocambolesco pari per 2-2 contro la Juve Stabia, risultato amaro visto che gli abruzzesi hanno subito la doppia rimonta delle Vespe, restando terzi a braccetto con il Foggia.

La Gelbison è reduce da un pareggio sul campo della Fidelis Andria, seconda “X” consecutiva per i cilentani che restano comunque a +4 rispetto alla zona play out, con la salvezza diretta che resta per loro l’obiettivo primario stagionale. Unico incrocio tra i professionisti in campionato nella storia dei due club, il match d’andata del 6 novembre scorso che ha visto il Pescara piegare per 2-1 la Gelbison tra le mura amiche dello stadio Adriatico-Cornacchia.

GELBISON PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Gelbison Pescara sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Pescara, match che andrà in scena allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli. Per la Gelbison, Gianluca Esposito schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Anatrella; Granata, Cargnelutti, Loreto; Correnti, Papa, Graziani, Uliano, Onda; Tumminello, De Sena. Risponderà il Pescara allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Crescenzi, Brosco, Boben, Milani; Aloi, Palmiero, Mora; Merola, Lescano, Cuppone.

GELBISON PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gelbison Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Gelbison con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.

