DIRETTA/ Gelbison Potenza, streaming video tv: De Sena vs Caturano (Serie C)

DIRETTA GELBISON POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Gelbison Potenza, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Uno scontro diretto tra due squadre ambiziose, pronte a recitare un ruolo da protagonista nella terza serie.

Il Gelbison Cilento ha raccolto 1 punto nelle prime due giornate. Sconfitto all’esordio per 1-3 dalla Juve Stabia, il tema pugliese ha raccolto un ottimo 0-0 in casa dell’Avellino nell’ultimo turno. Il Potenza, invece, è a quota 2 punti: i rossoblu hanno pareggiato per 0-0 all’esordio contro la Fidelis Andria e per 2-2 nell’ultimo turno contro il Monterosi Tuscia.

GELBISON POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Gelbison Potenza, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Gelbison Potenza esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON POTENZA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Gelbison Potenza, al via tra pochissimi momenti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il classico 3-4-3: Vitale, Cargnellutti, Bonalumi, Gilli, Statella, Foresta, Uliano, Loreto, Graziani, De Sena, Sane. Gli ospiti invece si affidano al modulo 4-3-3: Gasparni, Rillo, Legittimo, Girasole, Gyamfi, Laaribi, Sandri, Del Pinto, Di Grazia, Caturano, Emmausso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I padroni di casa partono con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Gelbison Potenza grazie ai numeri di Eurobet: l’1 è dato a 2,20, il pareggio a 3,05, mentre il 2 paga 3,25 volte la posta. Punti pesanti in palio e grandi tatticismi, non ci si attendono molte reti: l’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,35. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

