DIRETTA/ Gelbison Taranto video streaming tv: è la prima volta in Serie C

DIRETTA GELBISON TARANTO: IL TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla diretta di Gelbison Taranto. È questa una partita che si giocherà oggi per la sesta volta: finora le due squadre si sono affrontate soltanto in Serie D, e i precedenti sono dispari perché nella stagione 2019-2020 (l’ultima con questa sfida) la partita di ritorno è stata cancellata dalla pandemia di Covid-19 che ha portato al lockdown, con le conseguenze sul mondo dello sport che ben ricordiamo. Dal 2014 al 2019 dunque cinque sfide: la Gelbison non ha mai battuto il Taranto, l’unica volta in cui ha evitato la sconfitta ha pareggiato 1-1 all’Erasmo Iacovone (novembre di quattro anni fa) e dunque nel suo stadio, dove si gioca oggi, ha sempre perso.

L’ultima volta in cui è successo corrisponde anche all’ultima partita giocata: il gol decisivo lo aveva segnato Fabio Oggiano, a un paio di minuti dal termine del primo tempo. Molto più squillante la vittoria che i pugliesi avevano ottenuto al Giovanni Morra nel campionato precedente: in quel caso 4-1, la Gelbison era passata in vantaggio con Fabio Grieco ma nel recupero del primo tempo i rossoblu avevano pareggiato con Ciro Favetta, poi il Taranto aveva dilagato nella ripresa segnando tre gol con Stefano D’Agostino, Angelo Bonavolontà e Antonio Croce, prendendosi un successo senza discussioni. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GELBISON TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gelbison Taranto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PUNTI CHE CONTANO

Gelbison Taranto, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie C. Un match che ha già il sapore della sfida salvezza: i cilentani attendono ancora la loro prima vittoria tra i professionisti, dopo due pareggi consecutivi contro Avellino e Potenza la Gelbison è stata sconfitta nell’ultima partita disputata, cedendo sul campo della Virtus Francavilla.

Dopo tre sconfitte consecutive in avvio di campionato ha invece rialzato la testa il Taranto, che ha vinto col punteggio di 2-1 il derby pugliese casalingo contro la Fidelis Andria, prendendo un’importante boccata d’ossigeno in classifica. Diversi i precedenti tra le due squadre ai tempi della Serie D: il 3 novembre 2019 il Taranto ha vinto di misura, 0-1, l’ultima sfida in casa della Gelbison, che non batte i pugliesi in casa dal 3-1 del 23 marzo 2014.

PROBABILI FORMAZIONI GELBISON TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Gelbison Taranto, match che andrà in scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Per la Gelbison, Gianluca Esposito schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Gigli, Cargnelutti, Bonalumi; Kyrimateng, Ambro, Uliano, Loreto; Di Fiore, Sorrentino, De Sena. Risponderà il Taranto allenato da Nello Di Costanzo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo; Manetta, Antonini, Granata; Mastromonaco, Labriola, Guida, Provenzano, De Maria; Tommasini, Infantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GELBISON TARANTO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gelbison Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Gelbison con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











