DIRETTA GENK FIORENTINA/ Streaming video tv: allenatori a confronto (Conference, 21 settembre 2023)

La sfida degli allenatori nella diretta di Genk Fiorentina ci propone un incrocio tra due ex centrocampisti: Wouter Vrancken e Vincenzo Italiano hanno ricoperto questa posizione sul terreno di gioco, entrambi hanno avuto una carriera dignitosa anche se senza picchi. Vrancken per esempio ha giocato 17 partite con l’Under 21 del Belgio, senza mai arrivare in prima squadra; per la seconda volta in carriera allena una squadra in cui ha militato come calciatore, dopo il Malines (ma ci era passato brevemente) ora il Genk con cui ha avuto due stagioni.

Questa è la sua seconda annata con il Genk, che l’anno scorso ha condotto al secondo posto in campionato; l’Europa League rappresenta il suo esordio internazionale, ma va detto che Vrancken ha già fallito i preliminari di Champions League ed Europa Leaguequest’anno. Italiano è stato il grande artefice del salto dello Spezia: portato per la prima volta in Serie A, lo ha poi salvato nella prima stagione nel massino campionato e poi ha salutato, non senza qualche polemica, per sposare il progetto Fiorentina. Qualche scossa di assestamento, poi i miglioramenti e una squadra che l’anno scorso ha raggiunto le finali di Coppa Italia e Conference League. Italiano le ha perse entrambe, ma intanto ci è arrivato; in questa Serie A ha raccolto 7 punti in quattro giornate ed è in media per inseguire l’Europa, chiaramente bisognerà poi valutarne il percorso nel lungo periodo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TV GENK FIORENTINA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Genk Fiorentina sarà visibile sia su Sky che su DAZN come tutte le partite di UEFA Conference League della stagione 2023/2024. Naturalmente bisognerà essere dotati di abbonamento sia per l’emittente televisiva, più precisamente in questo caso al pacchetto Sport, sia al servizio streaming.

La diretta streaming di Genk Fiorentina verrà dunque trasmessa su Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer così come sull’applicazione di DAZN che oltre ai già citati sistemi di visualizzazione si aggiunge la possibilità di assistere all’evento su console.

ITALIANO CI RIPROVA

La diretta Genk Fiorentina, in programma giovedì 21 settembre alle ore 18:45, racconta dello scontro tra due squadre che l’anno scorso hanno vissuto due stagioni europee molto diverse. Infatti i belgi non hanno partecipato ad alcuna competizione in quanto non erano riusciti a qualificarsi. Durante questa stagione, almeno fin qui, il Genk vanta 11 punti in 6 partite avendo perso solo una volta e spera di cominciare bene anche in Europa per giustificare l’entusiasmo generale.

Chi invece l’anno scorso è andato ad un passo dalla conquista di una coppa europea è proprio la Fiorentina. Sconfitta 2-1 in finale all’ultimo minuto dal West Ham, la squadra di Italiano proverà a vincere la Conference quest’anno partendo dalla gara col Genk. In campionato la Fiorentina ha messo a referto 7 punti in 4 partite e attualmente si trova a pari punti con Napoli, Frosinone, Torino e Verona a cinque punti dalla vetta.

GENK FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genk Fiorentina vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Vandervoordt, retroguardia composta da Munoz, Cuesta, Sadick e Kavembe. In mediana il duo El Khannouss-Galarza si collocherà alle spalle del trio Heynen, Zequiri e Oyen. L’attaccante titolare sarà Paintsil.

La Fiorentina risponde con lo stesso modulo. Tra i pali Christensen, spazio a Kayode con Milenkovic, Ranieri e Biraghi. Doppio regista per Italiano con Arthur-Mandragora mentre nella batteria di trequartista agiranno Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil. Riposo per Nzola, gioca Beltran.

GENK (4-2-3-1) – Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

GENK FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Genk Fiorentina vedono favoriti gli ospiti a 2.30. Secondo bet365, l’1 vale tre volte la posta in palio mentre la X, vale a dire il pareggio, è quotata 3.50.

Molto probabile secondo i bookmakers il segno Gol, entrambe le squadre a segno, a 1.66 contro il 2.10 del No Gol. Meno scarto tra l’Over e l’Under 2.5 rispettivamente a 1.85 e 1.95.











