Diretta Genk Liverpool/ Streaming video tv: rischio per Klopp? (Champions League)

Genk Liverpool, che verrà diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre: presso la KRC Arena va in scena la terza giornata del gruppo E di Champions League 2019-2020. Siamo nel girone del Napoli, e dunque questa partita va osservata in maniera particolare; proprio i belgi sono riusciti, tre settimane fa, a imporre un pareggio senza reti ai partenopei, rendendo ancora più interessante la situazione di classifica. Il Genk insomma se la gioca, almeno sulla carta e per il momento, nonostante i 6 gol incassati dal Salisburgo; ancor più se ricordiamo che il Liverpool, pur campione d’Europa, aveva perso tutte le sue gare esterne del girone. I Reds per lo più sono reduci dalla prima partita non vinta in Premier League, avendo ripreso in extremis il pareggio contro il Manchester United; prima della sosta avevano battuto il Salisburgo ma rischiando di gettare alle ortiche tre gol di vantaggio nel primo tempo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Genk Liverpool della quale, aspettandone il calcio d’inizio, possiamo valutare le probabili formazioni leggendo in maniera più dettagliata le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genk Liverpool non dovrebbe essere garantita dalla televisione satellitare: questa non è una delle partite che vengono trasmesse questa sera, ma l’appuntamento per tutti gli abbonati sarà con il canale Sky Sport Collection (numero 205) che manda in onda Diretta Gol Champions League, ovvero la trasmissione che fornisce in tempo reale gol e azioni salienti dai campi collegati. Il servizio di diretta streaming video vi consentirà di seguire questa programmazione anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENK LIVERPOOL

Tutto sommato, in Genk Liverpool Felice Mazzu può confermare le scelte fatte contro il Napoli: davanti al portiere Coucke vedremmo allora una linea difensiva con Lucumi e Cuesta centrali, e con Maehle e Uronen ad agire sulle corsie. In mezzo al campo il talento di Berge, che fa già gola a tante big europee, affiancato alla quantità di Hrosovsky per una mediana che sta facendo il suo (o almeno lo ha fatto tre settimane fa), poi una linea di trequarti con Ito e Bongonda esterni a supporto del figlio d’arte ed ex Fiorentina Ianis Hagi, prima punta ancora una volta capitan Samatta. Il Liverpool non fa turnover, perchè la partita è importante: dunque Jurgen Klopp schiera il tridente con Salah, Firmino e Sadio Mané mentre a centrocampo deve ancora decidere tra Wijnaldum, Henderson, Naby Keita e Milner (giocheranno in due sulle mezzali), con Fabinho che invece è certo del posto come playmaker. In difesa Joe Gomez e Matip in ballottaggio per affiancare Van Dijk, con il secondo favorito; Alexander-Arnold e Robertson i terzini, in porta va Alisson che ha già fatto il suo rientro a Old Trafford.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente per Genk Liverpool sono i Reds a partire favoriti, e anche in maniera netta: il valore che l’agenzia di scommesse Snai ha posto sul segno 2 per la loro vittoria corrisponde a 1,27 volte la cifra messa sul piatto, mentre per il successo casalingo dei belgi arriviamo già a 9,50 volte quello che avrete deciso di investire. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 6,25 volte la puntata con questo bookmaker.



