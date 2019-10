Diretta Genk Napoli Primavera/ Streaming video tv: altra sfida di Youth League

Genk Napoli Primavera sarà diretta dall’arbitro kazako Daniyar Sakhi, si gioca mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 13.00 presso la Luminus Arena e sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Youth League 2019-2020. Nel girone E della competizione la prima giornata aveva riservato quattro pareggi: i partenopei avevano registrato un 1-1 in casa contro il Liverpool, che aveva replicato quasi allo scadere con Stewart al vantaggio di Mancino. I belgi invece hanno pareggiato con identico punteggio a Salisburgo. I partenopei sono peraltro reduci da due sconfitte consecutive contro Bologna e Inter nel campionato Primavera 1 ed hanno anche sofferto per eliminare il Cosenza dalla Coppa Italia di categoria. Non un momento brillante dunque per i ragazzi allenati da Baronio che cercheranno ora un necessario acuto in Europa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GENK NAPOLI

La diretta tv di Genk Napoli Primavera di Youth League sarà garantita in chiaro da Canale 20 sul digitale terrestre, gratis per tutti gli appassionati. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Mediaset Play per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENK NAPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Genk Napoli Primavera, mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 13.00 presso la Luminus Arena di Genk, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. 4-3-3 per il Genk allenato da Van Dessel, in campo con: Leysen, Bahadir, Vandermeulen, Adewoye, Leliendal, Sierra, Oyen, Saibari, Takidine, Nemeth, Limbombe. 3-3-3 per il Napoli guidato in panchina da Baronio, schierato con: Idasiak, Costanzo, Senese, D’Onofrio, Vrikkis, Mamas, Marrazzo, Potenza, Cioffi, Mancino, Gaetano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Genk Napoli, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella partenopea: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 3.85 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 1.90 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.50 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.65 e under 2.5 quotato 2.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA