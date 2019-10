Diretta Genk Napoli/ Streaming video tv: vittoria per Ancelotti? (Champions League)

Genk Napoli, che verrà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, si gioca alle ore 18:55 di mercoledì 2 ottobre: i partenopei dunque anticipano nella seconda giornata di Champions League 2019-2020. Siamo nel gruppo F, che la squadra di Carlo Ancelotti guida dopo la splendida vittoria contro il Liverpool: per il secondo anno consecutivo il Napoli ha battuto i Reds ma adesso si deve confermare alla KRC Arena, perché c’è ancora il rischio che le cose vadano a finire come 12 mesi fa. Ad ogni modo gli azzurri sono lanciati, e in campionato hanno ritrovato la vittoria dopo aver perso in casa contro il Cagliari; quarto posto in Serie A ma ora Ancelotti proverà a dare una nuova dimensione internazionale alla squadra. La vittoria contro il Genk è fattibile: all’esordio in questa Champions League i belgi sono stati nettamente battuti dal roboante Salisburgo. Andiamo dunque a valutare, mentre aspettiamo la diretta di Genk Napoli, in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco per questa partita, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genk Napoli sarà trasmessa esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e in assenza di un televisore come sempre sarà possibile assistere alla partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENK NAPOLI

In Genk Napoli, Felice Mazzu dovrebbe comunque confermare il 4-2-3-1 visto a Salisburgo: davanti al portiere Coucke giocheranno dunque capitan Dewaest e Lucumì, con Maehele e Uronen che invece occuperanno le corsie laterali dovendo anche dare supporto al centrocampo, nel quale infatti giocheranno soltanto due elementi (verosimilmente Hrosovsky e Berge) che dovranno fare da frangiflutti ma anche provare a impostare la manovra. Il giapponese Ito e Ndongala saranno gli esterni schierati sulla linea di trequarti; Heynen davanti a loro, con Samatta che invece agirà in qualità di prima punta. Sono tante le opzioni di Ancelotti: volendo ripetere il 4-4-2 che ha battuto il Liverpool il tecnico emiliano punterebbe su Lorenzo Insigne da esterno sinistro, mentre davanti scalpita comunque Fernando Llorente anche se al fianco di Mertens potrebbe giocare uno tra Milik e Lozano, con il messicano che si deve ancora sbloccare. Fabian Ruiz e Allan possono formare la coppia centrale, da valutare l’eventuale titolarità di Zielinski mentre a destra ci sarà Callejon, con una difesa nella quale Manolas e Koulibaly proteggeranno Meret lasciando a Di Lorenzo e Mario Rui le fasce laterali.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente i partenopei partono nettamente favoriti in Genk Napoli, come ci mostra anche l’agenzia di scommesse Snai: differenza netta, anche considerando il fattore campo, tra il segno 1 per la vittoria dei belgi (6,75) e il segno 2 per il successo esterno della banda di Carlo Ancelotti, che vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,42 quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Per il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, il valore della vostra vincita ammonterebbe a 5,00 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA