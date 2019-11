Diretta Genk Salisburgo/ Streaming video tv: austriaci favoriti (Champions)

Genk Salisburgo, diretta dall’arbitro finlandese Mattias Gestranius, è una partita valida per la quinta giornata di Champions League nel girone E. L’appuntamento sarà alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 27 novembre 2019, presso lo stadio KRC Genk Arena. La partita d’andata in Austria terminò con la vittoria per 6-2 dei padroni di casa e questo ci aiuta a capire perché Genk Salisburgo vedrà favoriti gli ospiti anche se oggi si giocherà in Belgio. Il Genk si gioca l’ultima chance di rimanere in corsa almeno per il terzo posto, ma per riuscirci potrà solo vincere, tuttavia è il Salisburgo a giocarsi di più. Con almeno un pareggio gli austriaci saranno certi del passaggio in Europa League, ma l’obiettivo del Salisburgo è naturalmente quello di tornare in gioco anche per la qualificazione agli ottavi di Champions League e per questo serve il risultato pieno, che consentirebbe di tornare in scia alle due big Liverpool e Napoli, anche in base al risultato che uscirà da Anfield.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genk Salisburgo sarà un’esclusiva di Sky, che proporrà la partita di Champions League ai propri abbonati sul canale numero 257. In alternativa sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENK SALISBURGO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese per Genk Salisburgo. I padroni di casa belgi di Hannes Wolf potrebbero affidarsi a un 4-2-3-1 con Coucke fra i pali; in difesa Maehle, Dewaest, Cuesta e De Norre; in mediana la coppia formata da Berge ed Heynen; sulla trequarti potrebbero invece agire Ito, Hrosovsky e Paintsil in appoggio al centravanti Samatta. Problemi non da poco invece per il Salisburgo di Jesse Marsch: Stankovic, Walke, Farkas, Bernede e Koita sono infortunati e pure il capocannoniere Haaland è acciaccato, ne potrebbe emergere un 4-4-2 con Coronel in porta; Kristensen, Pongracic, Ramalho e Ulmer nella difesa a quattro davanti a lui; a centrocampo i mediani Junuzovic e Camara più gli esterni Ashimeru a destra e Okugawa a sinistra, infine la coppia d’attacco composta da Hwang e Minamino.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico chiaramente favorevole agli ospiti in Genk Salisburgo secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è infatti quotato ad appena 1,65 volte la posta in palio, mentre poi si sale fino a quota 4,25 per la vittoria del Genk e dunque il segno 1 per poi toccare quota 4,50 in caso di pareggio, indicato naturalmente dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA