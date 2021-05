Diretta/ Genoa Ascoli Primavera (risultato finale 3-0): Grifone in scioltezza!

DIRETTA GENOA ASCOLI PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 3-0)

Genoa Ascoli Primavera 3-0: il risultato finale fotografa l’esito della partita che ha aperto il programma di una nuova giornata del campionato Primavera 1 con la sfida tra i padroni di casa del Grifone e il fanalino di coda Ascoli. Il primo tempo aveva indirizzato la sfida in favore del Genoa Primavera grazie ai gol segnati da Besaggio ed Estrella, in entrambi i casi su assist di Kallon. Se qualcuno ipotizzava che nella ripresa cambiasse qualcosa, il tris del Genoa già al secondo minuto di gioco ha subito chiarito la situazione: calcio d’angolo di Besaggio che pesca troppo solo Maglione, che ne approfitta per segnare il gol del 3-0. Il resto della partita è accademia: tante sostituzioni, Genoa a caccia del poker, Ascoli alla ricerca del gol della bandiera ma pure ridotto in dieci uomini dal 79′ a causa dell’espulsione di Marucci per doppia ammonizione. Segnaliamo l’esordio di Raffaelli, portiere classe 2005 entrato nel finale, poi cala il sipario. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sassuolo Bologna Primavera video streaming tv: i precedenti del derby

DIRETTA GENOA ASCOLI PRIMAVERA (RISULTATO 2-0): INTERVALLO

Genoa Ascoli Primavera 2-0: si va all’intervallo con questo risultato nella partita che apre il programma di una nuova giornata del campionato Primavera 1. La differenza in classifica è netta, tuttavia l’Ascoli era partito bene e al 6′ minuto aveva trovato il gol del vantaggio, annullato però per fuorigioco. Con il passare dei minuti tuttavia è emersa la superiorità del Genoa, che ha colpito una traversa al 19′ e ha trovato il gol del vantaggio al 28′, quando Kallon spalle alla porta serve l’accorrente Besaggio che, di prima intenzione, ‘spara’ un destro micidiale, imparabile per il portiere avversario Bolletta. L’Ascoli prova a rispondere con Riccardi, ma ormai il pallino è in mano al Genoa Primavera, che raddoppia al minuto 38 con il gol di Estrella, amncora una volta su assist di Kallon, eccellente uomo-assist questa mattina. Proprio al 45′ il Grifone colpisce anche un palo: partita ormai finita, oppure la ripresa di Genoa Ascoli Primavera ci riserverà dei colpi di scena? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2) Cortinovis non basta!

DIRETTA GENOA ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Ascoli Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

DIRETTA GENOA ASCOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare Genoa Ascoli Primavera: allora andiamo a scoprire le statistiche salienti di queste due formazioni nel campionato Primavera 1. Il Genoa Primavera si sta rendendo protagonista di un campionato che potremmo definire discreto: per i giovani rossoblù 33 punti in classifica con otto vittorie, nove pareggi e otto sconfitte; in casa il cammino è comunque positivo, con quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte su dodici partite. I gol segnati sono 35 mentre quelli subiti assommano a 39, di conseguenza la differenza reti per il Genoa Primavera è pari a -4. L’Ascoli Primavera invece è tristemente il fanalino di coda, con appena 5 punti in classifica dopo le prime venticinque giornate: per i bianconeri marchigiani ormai spacciati il bilancio è di una sola vittoria, due pareggi e addirittura ventidue sconfitte, in trasferta addirittura hanno raccolto finora soltanto sconfitte. La differenza reti complessiva è infine pari a -47, perché l’Ascoli Primavera ha segnato in campionato 19 gol e ne ha invece incassati 66. Adesso però basta numeri e parole: si va in campo, Genoa Ascoli Primavera comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Bologna Juventus Primavera (risultato finale 0-2): ancora decisivo Chibozo!

DIRETTA GENOA ASCOLI PRIMAVERA: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Genoa Ascoli Primavera, proviamo a dire qualcosa sulla storia di questa partita. A dire il vero, dobbiamo subito evidenziare che si tratta di un incontro senza storia, dal momento che Genoa e Ascoli Primavera hanno incrociato per la prima volta le proprie strade in questo campionato 2020-2021 della Primavera 1. Si tratta di conseguenza di una prima volta assoluta in casa del Genoa, mentre l’unico precedente è naturalmente quello della partita d’andata, giocata lunedì 22 febbraio scorso in casa dell’Ascoli ma vinto per 2-4 dagli ospiti del Genoa. Un confronto più ampio tra Genoa e Ascoli Primavera ci porta a considerare il fatto che la rosa dei bianconeri marchigiani sia un poco più giovane (18,7 anni di età media contro 19), mentre il Genoa ricorre molto di più a calciatori stranieri, che sono ben dodici nella rosa del Grifone rossoblù mentre se ne contano appena tre fra i marchigiani. Il cero confronto però è quello in classifica, e qui la differenza è spietata per l’Ascoli nei confronti di ogni avversaria della Primavera 1. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA ASCOLI PRIMAVERA: OSPITI FANALINO DI CODA…

Genoa Ascoli Primavera, in diretta alle ore 11.00 di stamattina, sabato 29 maggio 2021, è la partita che aprirà il programma della ventiseiesima giornata del Campionato Primavera 1, che arriva da un fresco turno infrasettimanale. Presentando la diretta di Genoa Ascoli Primavera, dobbiamo naturalmente per prima cosa evidenziare la nettissima differenza in classifica tra le due formazioni, che rende i padroni di casa rossoblù nettamente favoriti per la vittoria: il campionato del Genoa Primavera, attualmente decimo a quota 33 punti, non sarà di quelli memorabili, ma certamente rispetto al desolante ultimo posto dell’Ascoli con appena 5 punti in classifica (ventidue sconfitte su venticinque) c’è una differenza abissale.

Anche il turno infrasettimanale ne ha dato conferma: l’Ascoli ha perso 1-3 in casa contro l’Empoli, mentre il Genoa ha colto un buon pareggio 1-1 sul campo del Torino. Oggi dunque sarà confermato il pronostico sulla carta o saranno possibili sorprese? Genoa Ascoli Primavera ci darà la risposta…

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ASCOLI PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Genoa Ascoli Primavera. Per i padroni di casa liguri prendiamo a riferimento un modulo 3-5-2 con Agostino in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Serpe, Gjini e Piccardo; folto centrocampo a cinque con Dellepiane, Maglione, Besaggio, Sadiku e Zaccone da destra a sinistra; infine Estrella e Kallon sono i favoriti per il tandem d’attacco. La replica dell’Ascoli potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 4-5-1: Bolletta in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Marucci, Pulsoni, Alagna e Gurini; a centrocampo folta linea a cinque con Franzolini, Markovic, Olivieri, Ceccarelli e Lisi da destra a sinistra; infine Ibrahimi nei panni della unica punta ascolana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA