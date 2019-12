Diretta Genoa Ascoli/ Streaming video Rai: Grifone favorito (Coppa Italia)

Genoa Ascoli, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, si gioca per il quarto turno preliminare di Coppa Italia 2019-2020. L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 di oggi, martedì 3 dicembre: ricordiamo che in questo quarto turno si disputano partite secche, dunque anche in Genoa Ascoli in caso di parità al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore per stabilire quale sarà la squadra vincente di Genoa Ascoli, la quale agli ottavi di finale affronterà il Torino. Proprio i granata sabato hanno vinto a Marassi, mettendo ancora più in difficoltà il Genoa di Thiago Motta, che gioca anche bene ma proprio non riesce a fare risultato e ora si trova in acque agitate. Quanto all’Ascoli, i bianconeri marchigiani sabato hanno pareggiato sul campo della Salernitana e sono in zona playoff in Serie B: la Coppa Italia potrebbe affascinare di più gli ospiti?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Genoa Ascoli sarà su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando che trasmetterà tutte le partite in programma oggi per la Coppa Italia. Di conseguenza, segnaliamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ASCOLI

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per Genoa Ascoli. Thiago Motta deve naturalmente dare la priorità al campionato e di conseguenza ci sarà ampio turnover, che comunque potrebbe dare occasioni a nomi anche importanti quali Criscito, Radovanovic, Saponara, Gumus e Pinamonti, tutti rimasti in panchina almeno inizialmente nel corso del match di campionato contro il Torino. Il Genoa dunque potrebbe schierare comunque una formazione molto competitiva, mentre saranno più delicate le scelte di Paolo Zanetti in casa Ascoli. Ci attendiamo la presenza dell’ex Ninkovic da trequartista dopo la squalifica in campionato, davanti a lui Da Cruz, Ardemagni e Scamacca si contendono due maglie in un attacco che è in ogni caso un punto di forza per l’Ascoli che tenterà l’impresa a Genova.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Genoa Ascoli basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Come prevedibile, il Grifone parte favorito: il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre poi si sale fino a 5,00 in caso di pareggio (segno X) e il segno 2 invece varrebbe ben 8,75 volte la posta in palio in caso di vittoria dell’Ascoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA