DIRETTA/ Genoa Ascoli video streaming tv: Grifone in vantaggio nel testa a testa

DIRETTA GENOA ASCOLI: TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Ascoli presenta un’importantissima opportunità per il Grifone di agguantare la serie A con dei punti messi in palio fondamentali per la classifica. Partendo dal 1989, Genoa ed Ascoli sono scese in campo per la bellezza di 13 volte con un lungo digiuno tra il 2007 ed il 2019. Partendo dal 1989 il primo risultato tra le due formazioni e di pareggio. Genoa che ottiene tre successi contro l’Ascoli rispettivamente con il risultato di 2-0, 1-0 e 0-2. Per la prima vittoria dell’Ascoli occorre aspettare il 2003, prima c’è spazio ancora per un altro pareggio con il risultato di 1-1.

Arriva il 2003 ed ecco anche il primo successo dell’Ascoli, che ebbe la meglio sul Genoa con il risultato di 1-2 allo stadio Luigi Ferraris. Quello del 2003 resterà tutt’oggi l’unico successo, nei 90 minuti regolamentare, dell’Ascoli sul Genoa. Genoa che ottenne tre successi consecutivi con un pareggio in mezzo, con il risultato di 1-1. Nel 2007 l’Ascoli ha la meglio sul Genoa ma soltanto dopo i tempi supplementari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Dopo ben 12 anni le due formazioni si affrontano con la vittoria dell’Ascoli con il risultato di 3-2 e pareggio interno ad Ascoli Piceno nella gara di andata. (Marco Genduso)

GENOA ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Genoa Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Genoa Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LIGURI SCATENATI!

Genoa Ascoli, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Potenziale match point per i Grifoni per il matematico secondo posto e il ritorno in Serie A dopo un solo anno di purgatorio in cadetteria. Dopo il pari in casa del Sudtirol il Genoa si è mantenuto a +6 sul Bari terzo: la promozione matematica arriverebbe se i rossoblu dovessero battere l’Ascoli e i galletti non riuscissero a fare bottino pieno a Modena.

I marchigiani chiaramente non faranno volentieri da sparring partner soprattutto ora che, dopo l’ulteriore penalizzazione della Reggina, l’Ascoli è tornato in piena corsa per i play off, ora ottavo dopo l’ultima vittoria interna contro il Pisa. All’andata pari senza reti al “Del Duca” tra le due compagini, che a Marassi in campionato non si affrontano dal 3-0 per il Genoa datato 21 novembre 2004.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Ascoli match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Coda, Gudmundsson. Risponderà l’Ascoli allenato da Roberto Breda con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Dionisi.

GENOA ASCOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

