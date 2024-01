DIRETTA/ Genoa Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo. via! (8 gennaio 2024)

DIRETTA GENOA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Genoa Atalanta Primavera. Il Grifone è riuscito, prima della fine dell’anno 2023, a vincere in trasferta contro il Sassuolo: ha così spezzato una serie di due sconfitte (tutte per 1-2) e in generale si può dire che il suo momento sia stato positivo, fatto di cinque affermazioni nelle ultime dieci partite a fronte di un pareggio e quattro ko, un passo tutto sommato interessante se consideriamo che questa squadra deve innanzitutto pensare a non retrocedere, anche se chiaramente per ora non può considerare la corsa ai playoff.

Per quanto riguarda l’Atalanta, la giovane Dea allo stesso modo arriva da un 3-1 esterno; le vittorie sono quattro nelle ultime otto gare, anche in questo caso il 50% di successi ma impreziositi da tre pareggi, gli orobici hanno perso soltanto una volta nelle ultime nove risalendo la corrente. Vedremo dunque cosa succederà tra pochi minuti sul terreno di gioco: mettiamoci comodi, perché è davvero tutto pronto, e dunque la diretta di Genoa Atalanta Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire il campionato Primavera 1 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Genoa Atalanta Primavera, sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

GENOA ATALANTA PRIMAVERA: PARTITA INTERESSANTE!

Genoa Atalanta, in diretta lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Entrambe le squadre cercano un balzo verso la zona play off, il Genoa ha chiuso il suo 2023 con una brillante vittoria in casa del Sassuolo che ha rilanciato i Grifoni verso la parte sinistra della classifica, permettendo loro di agganciare la Juventus.

L’Atalanta dalla sua nell’ultimo impegno dell’anno ha colto l’occasione giusta per tornare alla vittoria, prendendosi il successo in casa del Frosinone fanalino di coda della classifica e assestandosi all’ottavo posto in classifica. Con un successo in questo posticipo, però, i bergamaschi balzerebbero direttamente in sesta posizione, dunque in piena zona play off nel campionato Primavera 1, reagendo a una serie di 5 partite senza vittorie che aveva preceduto la trasferta di Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini, Regonesi; Martinelli, Riccio, Manzoni; Bonanomi; Castiello, Vlahovic.

GENOA ATALANTA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











