DIRETTA GENOA ATALANTA PRIMAVERA: NERAZZURRI SULL’ORLO DEL BARATRO

Attenzione molto alta verso la diretta Genoa Atalanta Primavera, che alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 marzo 2025, chiuderà la ventinovesima giornata. Questo è valido soprattutto per gli ospiti bergamaschi, che hanno chiuso mercoledì la loro avventura in Youth League ma adesso devono cambiare passo in campionato, dove l’Atalanta si ritrova potenzialmente nei guai dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Bologna. A quota 30 punti la salvezza non è ancora affatto sicura, quindi la giovane Dea avrebbe bisogno di un acuto nella diretta Genoa Atalanta Primavera per dare la svolta.

D’altronde la posta è altrettanto significativa per il Grifone, perché dopo la pirotecnica vittoria in casa del Monza il Genoa Primavera ha raggiunto quota 44 punti, il che significa essere ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff scudetto. Dal punto di vista ligure, un incontro casalingo contro una rivale in difficoltà potrebbe essere l’occasione perfetta per spiccare il volo verso un sogno. Missione possibile? Ce lo dovrà dire la diretta Genoa Atalanta Primavera…

GENOA ATALANTA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Genoa Atalanta Primavera in tv sarà sul canale tematico PrimaveraTv, legato a Sportitalia, anche per quanto riguarda la possibilità di diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA PRIMAVERA

Squalificato Arata, mister Jacopo Sbravati nelle probabili formazioni per la diretta Genoa Atalanta Primavera si potrebbe affidare a Deseri, Ferroni, Barbini e Meconi da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Consiglio. Capitan Rossi dovrebbe essere affiancato da Carbone e Fazio nel trio titolare di centrocampo, infine il trequartista Ghirardello agire alle spalle del tandem di attaccanti Dorgu-Nuredini.

Giovanni Bosi potrebbe invece affidarsi al 3-4-1-2 per l’Atalanta. Quanto ai titolari, ecco Pardel in porta e davanti a lui la difesa a tre con Gobbo, Tavanti e capitan Comi; Armstrong e Gariani nel cuore della manovra, con Arrigoni a destra e Simonetta sulla corsia mancina, mentre qualche metro più avanti spazio ad Artesani, anello di congiunzione con la coppia nerazzurra in attacco, formata da Fiogbe e Cakolli.