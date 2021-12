Diretta/ Genoa Atalanta Primavera, streaming video tv: gran scontro play off

DIRETTA GENOA ATALANTA PRIMAVERA: SFIDA IN ZONA ALTA

Genoa Atalanta primavera, in diretta domenica 19 novembre 2021 alle ore 13.00 presso il campo Begato 9, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. E’ già scontro play off tra Grifoni e bergamaschi che a quota 18 punti sono agganciati al treno del sesto posto, con le due formazioni appaiate anche a Juventus e Fiorentina. L’ultimo 4-0 rifilato al Pescara è stato il quarto risultato utile consecutivo per l‘Atalanta primavera, che ha recuperato terreno in classifica dopo un momento negativo.

DIRETTA/ Atalanta Roma (risultato finale 1-4): poker giallorosso!

Dall’altra parte il Genoa primavera dopo il successo interno contro il Verona ha pareggiato 2-2 sul difficile campo dell’Inter: i rossoblu sembrano aver recuperato solidità dopo una partenza a due tempi in campionato, brillanti nelle prime giornate e poi in calo con il progredire dell’autunno, con i ragazzi allenati da Luca Chiappino che sembrano comunque in grado di giocarsi le loro chance nella corsa per un posto nei play off.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA/ Quote: Bryan Cristante spicca tra gli ex

DIRETTA GENOA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Genoa Atalanta Primavera, match che andrà in scena al campo Begato 9. Per il Genoa, Luca Chiappino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mitrovic, Boci, Marcandalli, Gjini, Bolcano, Magliocca, Sadiku, Palella, Accornero, Besaggio, Bamba. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sassi; Cittadini, Berto, Ceresoli; Renault, Giovane, Panada, Oliveri; Sidibe; Pagani, De Nipoti.

Pronostico Atalanta Roma/ Mutti: "Sfida bollente e lo scudetto..." (esclusiva)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al campo Begato 9, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.15, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA