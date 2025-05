DIRETTA GENOA ATALANTA (RISULTATO FINALE 2-3): RECORD DI GOL IN NERAZZURRO PER RETEGUI!

Nell’anticipo della 37ª giornata di Serie A, l’Atalanta supera il Genoa 3-2 in una gara priva di implicazioni per la classifica, ma segnata da forti polemiche nel finale. A decidere l’incontro è una rete all’89’ di Retegui, servito da De Ketelaere che prosegue l’azione ignorando De Winter a terra per infortunio, scatenando l’ira dei tifosi rossoblù. Il match si era sbloccato al 37’ con un colpo di testa di Pinamonti, tornato al gol dopo tre mesi. In avvio di ripresa arriva il pareggio di Sulemana con un gran tiro dalla distanza (47’), ma al 58’ è ancora Pinamonti a riportare avanti il Genoa. Maldini ristabilisce la parità al 63’, prima del discusso gol decisivo dell’ex rossoblù. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA GENOA ATALANTA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Genoa Atalanta è una partita che verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. I possessori di Tivùsat potranno guardarla in televisione sul canale Zona Dazn 214. La piattaforma a pagamento proporrà la sfida anche sull’applicazione e tramite il sito ufficiale.

A SEGNO SULEMANA, PINAMONTI E MALDINI!

Dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa, l’Atalanta trova il pareggio con Sulemana: il centrocampista ghanese controlla di petto il pallone su un colpo di testa di Ruggeri e fulmina Leali con un destro preciso e angolato, firmando la sua seconda rete consecutiva. Al 13’, il Genoa si riporta in vantaggio con la doppietta di Pinamonti: il bomber rossoblù approfitta di un’incomprensione tra Hien e Brescianini e insacca di sinistro, centrando la sua decima rete stagionale. La Dea risponde subito e al 19’ firma il 2-2: l’azione parte da De Roon, prosegue con un elegante tacco di Retegui e si chiude con la splendida conclusione dal limite di Daniel Maldini, che riporta l’equilibrio nel match. (agg. di Fabio Belli)

ANNULLATO IL RADDOPPIO DI BANI

Al 29’ l’Atalanta va alla conclusione con un’azione personale, ma Leali è attento e blocca. Il Genoa protesta vivacemente per un contatto precedente tra Hien e Vasquez, rimasto a terra. Al 33’ è ancora la Dea a rendersi pericolosa: Maldini sfonda sulla sinistra e serve Retegui, che però calcia fuori col destro. Poco dopo, Vasquez è costretto a lasciare il campo per infortunio e viene sostituito da De Winter. Al 37’ arriva il vantaggio rossoblù con una ripartenza fulminea: Norton-Cuffy avvia l’azione e serve Martin, il cui cross perfetto trova Pinamonti pronto a colpire di testa in modo vincente, battendo Rui Patricio. Al 44’ il Genoa va vicino al raddoppio: punizione di Vitinha, sponda aerea di De Winter che anticipa Hien e Bani insacca da pochi passi. Tuttavia, dopo un controllo al VAR, l’arbitro Ghersini annulla il gol per un tocco di mano da parte del difensore rossoblù. (agg. di Fabio Belli)

CHANCE PER PINAMONTI

Dopo appena 4 minuti è l’Atalanta a rendersi pericolosa: Samardzic parte da destra, si accentra e serve sulla sinistra Maldini, che però spreca calciando malamente sul fondo da posizione favorevole. Al 6’ arriva la risposta del Genoa: punizione battuta da Vitinha e colpo di testa debole di Pinamonti, facile preda di Rui Patricio. Al 17’ grande occasione non sfruttata da Retegui: Palestra sfonda sulla fascia dopo un’apertura di Samardzic e serve l’attaccante argentino, che però calcia centralmente trovando la risposta sicura di Leali. Al 20’ è ancora il Genoa a farsi vedere con Vitinha, il cui tiro viene murato in corner. Sul calcio d’angolo si incarica della battuta Martin. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Vediamo insieme qualche dato prima di immergerci nella diretta di Genoa Atalanta, in questo modo avremo un quadro più specifico del match e capiremo anche i trend che le due squadre portano sul rettangolo verde ad ogni giornata. In questo modo anche la favorita sarà molto facile da andare a capire. Iniziamo con il grifone, squadra che punta molto sulla tranquillità e che grazie ad essa porta risultati positivi anche contro squadre all’apparenza molto complicate. Parliamo infatti di quasi 1,5 reti portate a segno contro le formazioni della parte alta della classifica in media, e oltre questo il 12% delle reti arriva dalla panchina, numeri da top club. La Dea invece punta come al solito sul pressing ed è in questo il migliore del campionato con 11 km percorsi in media da ogni giocatore di movimento.

Trend a favore anche per le reti subite perché con questo assetto dovrebbero subirne molte negli ultimi minuti del match, ma non succede con la percentuale che si ferma al 6%. Molti di più quelli invece segnati nell’ultimo quarto d’ora di gioco: il 12%. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Genoa Atalanta, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match, si parte! GENOA (3-5-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez; Martin, Badelj, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Vitinha, Pinamonti. All. Vieira. ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; De Roon, Hien, Kossounou; Palestra, Brescianini, Sulemana, Ruggeri; Samardzic, Maldini; Retegui. All. Gasperini. (agg. Gianmarco Mannara)

OBIETTIVI GIA’ RAGGIUNTI

Inizia sabato 17 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Genoa Atalanta. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova si stanno per scontrare due compagini che hanno ormai raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali per quest’annata 2024/2025 ormai giunta alla sua fase conclusiva. I padroni di casa arrivano dal pareggio conquistato nientemeno che al Maradona contro la capolista Napoli e si trovano in tredicesima posizione grazie ai quaranta punti sin qui racimolati. Per i rossoblu c’è ancora la possibilità di migliorare il proprio piazzamento se l’Udinese ed il Torino, ora a più quattro, non dovessero vincere le prossime gare.

Il Grifone non rischia nemmeno di essere scavalcato poichè distante ben sette lunghezze sia dal Cagliari che dall’Hellas Verona. Gli ospiti sono invece ormai certi di partecipare alla prossima edizione della Champions League dall’alto del loro terzo posto raggiunto con settatuno punti, aritmeticamente incapaci di poter lottare ancora per lo Scudetto poichè i partenopei di mister Conte sono adesso a più sette. Battuta in casa la Roma nella scorsa giornata, per la Dea si tratta probabilmente dell’ultima gara giocata in trasferta sotto la guida del tecnico Gian Piero Gasperini, prossimo all’addio al terminete del campionato.

GENOA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Genoa Atalanta ci aspettiamo di vedere un 4-2-3-1 con Siegrist, Sabelli, De Winter, Vasquez, Ahanor, Frendrup, Masini, Vitinha, Messias, Zanoli e Pinamonti come modulo scelto dall’inizio da mister Vieira per i suoi rossoblu. Il tecnico Gasperini dovrebbe invece decidere di puntare come di consueto sul 3-4-2-1 con Carnesecch, Toloi, Kossounou, De Roon, Bellanova, Soulemana, Ederson, Zappacosta, Lookman, De Ketelaere e Retegui per quest’ultima trasferta stagionale almeno in avvio.

DIRETTA GENOA ATALANTA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano credere all’unisono nella vittoria degli ospiti se teniamo conto delle quote proposte per l’esito finale della diretta Genoa Atalanta. Sia Sisal che Goldbet per esempio non pagano più di 1.67 per il successo dei bergamaschi e fissano invece addirittura a 5.00 il segno 1, ovvero l’eventuale trionfo dei padroni di casa. Più abbordabile risulta essere infine il pareggio, con il segno x quotato in questo caso appunto a 3.75 dalle agenzie di scommesse.