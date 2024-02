Diretta/ Genoa Atalanta (risultato 0-1) streaming video tv: la sblocca CDK! (11 febbraio 2024)

DIRETTA GENOA ATALANTA (RISULTATO LIVE 0-0): AGONISMO

I primi venti minuti della diretta di Genoa Atalanta mostrano una partita combattuta e intensa, con entrambe le squadre che si concentrano nelle zone centrali del campo. La tattica delle due squadre sembra essere quella di non concedere spazio di manovra all’avversario, con una marcatura stretta e la ricerca di lanci lunghi per rompere la difesa a discapito dell’azione ragionata con tanti passaggi.

In questa battaglia tattica, si distingue un’azione significativa generata da Scamacca, che fornisce un preciso cross a Holm. Tuttavia, il difensore non riesce a indirizzare il pallone nel lato giusto della porta, perdendo così un’opportunità per sbloccare il punteggio che rimane dunque sullo 0-0. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GENOA ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Genoa Atalanta, che dal 2016 è diventata la partita di Gian Piero Gasperini. L’allenatore piemontese prima del grande ciclo a Bergamo è stato importantissimo per il Grifone, che ha preso in mano in Serie B conducendolo alla promozione dopo 10 anni di attesa e parecchie delusioni, dal salto di categoria cancellato all’incubo della terza divisione. Esaurito il percorso rossoblu, Gasperini è arrivato all’Atalanta e l’ha trasformata da squadra di metà classifica a realtà in grado di giocare la Champions League per tre anni consecutivi sfiorando anche la semifinale nel 2020, un miracolo sportivo che però ha delle basi e “spiegazioni” solidissime.

Per scoprire come finirà questa partita del Luigi Ferraris non abbiamo che da metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il campo: innanzitutto leggiamo le formazioni ufficiali, poi sarà finalmente il tempo di vivere la diretta di Genoa Atalanta che sta per cominciare! GENOA (3-5-2): Jo. Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Strootman, Frendrup; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini (agg. di Claudio Franceschini)

GENOA ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Genoa Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Genoa Atalanta sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

GENOA ATALANTA: LA DEA STA VOLANDO!

Genoa Atalanta, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa, dopo anni di difficoltà, sta vivendo un’ottima stagione. Attualmente undicesimo in classifica, la squadra è rimasta imbattuta nelle ultime otto giornate di campionato. Finora nel 2024 non ha ancora subito sconfitte e in casa non ha perso nemmeno dal 7 ottobre, quando è stata sconfitta dal Milan con un risultato di 1-0. Nelle ultime quattro partite di campionato, il Genoa è riuscito a mantenere la porta inviolata in due occasioni, compreso l’ultimo pareggio ad Empoli, dimostrando un miglioramento nella difesa, tradizionalmente un punto debole. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di De Winter, squalificato, oltre a Haps e Messias.

Dopo un inizio altalenante, l’Atalanta ha preso il volo con la pausa delle competizioni europee (la squadra è già qualificata agli ottavi in Europa League). Negli ultimi tre incontri di campionato, la squadra di Gasperini ha ottenuto tre vittorie, segnando 10 gol e subendone solo uno (su rigore segnato da Immobile). Nelle ultime cinque partite di campionato, l’Atalanta ha superato Lecce, Frosinone, Udinese e Lazio con un ultimo convincente 3-1, pareggiando solo contro la Roma all’Olimpico. In tre di queste occasioni ha anche mantenuto la porta inviolata. Tuttavia, la squadra sarà priva di Lookman, Adopo, Ederson, Koopmeiners, Palomino e Hien.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Pittino, Vasquez, Bani; Spence, Frendrup, Malinovskyi, Badelj, Sbelli; Gudmundsson, Retegui. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi: Scalvini, Kolasinac, Djimsiti; Holm, Mendicino, De Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca.

GENOA ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











