DIRETTA GENOA ATALANTA/ Video streaming tv: Gasperini contro la sua ex squadra

DIRETTA GENOA ATALANTA: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Genoa Atalanta, possiamo ricordare che questa partita ha una grande tradizione, anche negli anni recenti, dal momento che gli ultimi dieci precedenti sono stati giocati tutti in Serie A dal mese di ottobre 2016 e hanno dunque visto tutti sulla panchina della Dea il grande ex Gian Piero Gasperini, spietato contro il “suo” Genoa al quale ha concesso una sola vittoria (3-1 a Marassi sabato 22 dicembre 2018, attenzione perché la data è quasi la stessa di oggi) più due pareggi, a fronte di ben sette vittorie per l’Atalanta.

Ultima delle quali il 3-4 esterno di sabato 15 maggio scorso, dopo che il Genoa era stato capace di pareggiare per 0-0 a Bergamo all’andata, domenica 17 gennaio 2021. I numeri complessivi ci dicono che in Serie A questa partita è stata giocata 74 volte e vive nel segno dell’equilibrio, con 26 successi per il Genoa, 24 pareggi e altrettante vittorie per l’Atalanta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Atalanta sarà garantita anche sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle tre partite che saranno visibili per questa giornata anche sulla televisione satellitare. Raddoppia dunque la diretta streaming video, fornita da Sky Go ma anche dalla piattaforma digitale DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A.

GENOA ATALANTA: ALTRO KO PER SHEVA?

Genoa Atalanta, in diretta stasera martedì 21 dicembre 2021 alle ore 20.45 dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, sarà uno dei tre anticipi che aprono il programma della diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La sfida del cuore di Gian Piero Gasperini vede la Dea nettamente favorita: uno sguardo alla classifica ci dice infatti che la diretta di Genoa Atalanta metterà di fronte un Grifone derelitto con soli 10 punti e i nerazzurri che sono invece quarti a quota 37 punti.

Per di più, l’Atalanta finora in trasferta è stata praticamente perfetta (otto vittorie e un pareggio su nove uscite lontano da Bergamo) e di conseguenza la partita di stasera può essere l’occasione perfetta per rilanciarsi dopo la sconfitta per 1-4 contro la Roma, tra le polemiche ma anche gli errori nerazzurri. Il Genoa invece vive settimane pessime, tra un calendario difficilissimo e una lunga lista di infortuni: la sconfitta per 3-1 in casa della Lazio venerdì scorso è sta l’ennesima delusione per Andriy Shevchenko. Sulla carta Genoa Atalanta potrebbe essere scontata: ci riserverà sorprese?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Atalanta. Andriy Shevchenko è ancora alle prese con qualche assenza di troppo e potrebbe schierare un modulo 3-5-2 con Sirigu in porta, protetto dalla difesa a tre formata – in assenza di Vanheusden – da Biraschi con Vasquez e capitan Criscito; a centrocampo ecco la folta linea a cinque che potrebbe vedere titolari Ghiglione (oppure Sabelli), Sturaro, Badelj, Hernani e Cambiaso; infine Pandev (in ballottaggio con Ekuban) e Destro dovrebbero formare la coppia d’attacco.

Gian Piero Gasperini dovrebbe invece schierare la sua Atalanta con il modulo 3-4-2-1: Musso in porta; in assenza di Toloi, ecco Demiral, Djimsiti e Palomino davanti a lui nella difesa a tre; a centrocampo da destra a sinistra Hateboer (Maehle è fuori), De Roon, Freuler e Zappacosta; ampia scelta invece in attacco, doppio ballottaggio sulla trequarti Malinovskyi-Ilicic e Pasalic-Pessina per giocare alle spalle del centravanti Duvan Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Genoa Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i bergamaschi, il segno 2 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Genoa.



