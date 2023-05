DIRETTA/ Genoa Bari video streaming tv: i numeri di una storia molto speciale

DIRETTA GENOA BARI: TESTA A TESTA

La diretta di Genoa Bari è di certo una delle più interessanti nell’ultimo scontro di serie B, alto il sapore di serie A con il rossoblù che hanno già conquistato la matematica promozione nelle scorse giornate. Bari che invece insegue la promozione in massima serie con la possibilità di effettuare anche quattro pareggi all’interno dei play off per ottenere l’accesso in serie A. Spulciando i precedenti storici tra le due formazioni si nota come siano 89 le volte in cui si sono affrontate. L’ago della bilancia pende maggiormente dalla parte del Genoa, vittorioso in 35 scontri con una percentuale di vittorie del 39,3%.

Il secondo risultato apparso maggiormente nel bilancio tra Genoa e Bari è quello di pareggio, con 29 volte in cui la parità ha avuto la meglio sulle due formazioni. Bari che è uscito dal campo con i 3 punti, invece, in 25 occasioni. Tra le sfide da ricordare sicuramente il 4-0 del Bari allo stadio San Nicola nel 1990. Per il Genoa una delle vittorie migliori, è quella di quest’anno con il successo in casa pugliese per 1-2. A segno Puscas e Gudmundsson; in mezzo la rete di Walid Cheddira. (Marco Genduso)

GENOA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Genoa Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Genoa Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LIGURI SUPER FAVORITI!

Genoa Bari, in diretta venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie B. Festa finale al “Ferraris”, l’ultimo ko in casa del Frosinone ha visto definitivamente svanire le ambizioni di primo posto per il Genoa che ha già festeggiato comunque il ritorno in Serie A grazie al secondo posto: mai nella storia i Grifoni erano tornati immediatamente nella massima serie dopo una retrocessione.

Terzo matematicamente anche il Bari dopo l’ultima vittoria interna sulla Reggina, i pugliesi partiranno in pole position nei play off, consapevoli che basteranno 4 pareggi per ritrovare una Serie A che per i pugliesi manca dall’ormai lontano 2011. All’andata vittoria del Genoa per 1-2 allo stadio San Nicola nel giorno di Santo Stefano, uno dei successi più importanti nella stagione dei Grifoni. Le due squadre non si affrontano a Marassi dalla sfida in Serie A del 3 ottobre 2010, vinse il Genoa 2-1 anche in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BARI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Bari match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Coda, Gudmundsson. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Bellomo, Benedetti, Cheddira, Esposito, Morachioli.

GENOA BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











