Diretta/ Genoa Benevento (Serie A) streaming video tv: punti importanti in ballo

Genoa Benevento, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. E’ diventata importante una sfida che avrebbe potuto accompagnare a braccetto verso la salvezza le due compagini. Così non è stato visto che Genoa e Benevento non sono riuscite nelle ultime settimane a confermare il buon rendimento che le aveva fatte navigare lontano dalla zona retrocessione.

Rispetto al Cagliari terzultimo, i Grifoni mantengono comunque 7 punti di vantaggio, mentre sono 5 i punti su cui può fare affidamento la formazione sannita. Chi dovesse uscire sconfitto da questa sfida potrebbe essere davvero nei guai in vista nel finale di campionato, ma anche il pareggio potrebbe essere un falso passo avanti. Sia il Genoa sia il Benevento hanno perso le ultime 2 partite di campionato, con una sola vittoria per entrambe nelle ultime 5: per chiudere definitivamente il discorso salvezza servirà fare qualcosa di più in questo rush finale.

La diretta tv di Genoa Benevento verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Benevento allo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Davide Ballardini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Sau; Gaich.

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Genoa Benevento, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.20 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.10 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.60 volte l’importo investito con questo bookmaker.



