Diretta Genoa Bologna primavera/ Streaming video tv: classica sfida da testa-coda!

DRETTA GENOA BOLOGNA PRIMAVERA: MATCH DA TESTA-CODA!

Genoa Bologna primavera, in diretta dal campo Begato 9 di Genova, è la partita in programma oggi lunedi 1 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 16.30. Siamo agli ultimi scampoli della settima giornata di campionato ed ecco che con la diretta tra Genoa e Bologna primavera si para davanti il classico scontro da testa e coda della classifica. Alla vigilia del turno vediamo infatti per i liguri il bel secondo posto nella graduatoria, con 13 punti e uno solo a recuperare sulla capolista romana: merito della striscia di ben 4 risultati positivi, dove certo spicca anche il successo recuperato nell’ultimo turno a scapito della Spal primavera.

Dobbiamo invece scendere di parecchio per recuperare gli emiliani, che si presentano all’incontro registrando appena la 16^ posizione in classifica, in piena zona rossa. La squadra di Vigiani, nonostante lo squillo occorso con la Sampdoria qualche settimana fa, è ancora in difficoltà e le due sconfitte di fila, patite contro Spal e Juventus, nelle ultime giornate, non sono di aiuto.

DIRETTA GENOA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA PRIMAVERA

Pur in contesti ben differenti, entrambe le squadre oggi saranno in campo naturalmente per vincere: non siamo stupiti dunque dal fatto che anche oggi entrambi gli allenatori punteranno solo su i loro titolari per disegnare le probabili formazioni della diretta tra Genoa e Bologna primavera. Cominciamo allora dai liguri, impazienti di volare al primo gradino della classifica, dove pure Mister Chiappino sceglierà ancora il 3-4-2-1 come modulo di partenza. Qui dovremmo avere Buksa titolare in prima punta, con Besaggio (fresco di doppietta con la Spal) e Accornero al suo fianco: Boci, Sadiku, Biaggi e Dellepiane saranno le prime scelte a centrocampo. Pochi dubbi poi alla difesa rossoblu, con il tecnico che consegnerà le maglie da Gjini, Bolcano e Marcandalli.

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Vigiani per i felsinei, che pure per l’occasione si sfideranno ancora a Raimondo e Paananen in attacco, specie dopo le belle reti (purtroppo insufficienti) segnate contro la Juventus: alle loro spalle non mancherà Wieser. Per il centrocampo rossoblu sarà ancora maglia da titolare in cabina di regia per Casadei (ma Pietrelli è ben pronto), con Mihai e Pyyhtia punti al suo fianco: nessun dubbio nella difesa, nel reparto arretrato avremo ancora Corazza, Amey, Motolese e Cavina. Al solito sarà Bagnolini il titolare tra i pali emiliani.



