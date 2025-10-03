Presentazione della diretta Genoa Bologna, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

DIRETTA GENOA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La partita ha sicuramente una nobile tradizione anche in tempi recenti, avvicinandoci alla diretta Genoa Bologna Primavera possiamo ad esempio citare la finale del Torneo di Viareggio 2019, che fu vinta per 7-6 dopo i calci di rigore dagli emiliani nella sfida tutta rossoblù con i liguri. Dopo quel precedente così significativo, ci sono state altre nove partite, tutte nel Campionato Primavera 1 (dispari perché nel 2019-2020 non fu giocata la sfida di ritorno a causa del Covid).

I numeri sono favorevoli al Bologna Primavera grazie a cinque vittorie a fronte di due successi del Genoa e altrettanti pareggi, la curiosità è che entrambe le vittorie dei liguri sono arrivate nel campionato 2023-2024. Nella scorsa stagione però sono tornati a fare meglio gli emiliani: in particolare spicca il netto 3-0 casalingo di domenica 25 agosto 2024, poi invece l’ultimo precedente della diretta Genoa Bologna Primavera è stato il pareggio per 1-1 di mercoledì 22 gennaio scorso, in casa dei giovani del Grifone come d’altronde sarà anche oggi pomeriggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Genoa Bologna, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Genoa Bologna del Campionato Primavera sarà come di consueto trasmessa a tutto il pubblico interessato visto che le sfide della competizione sono sempre mandate in onda in chiaro da Sportitalia e gratuitamente anche in streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione personale dell’emittente.

Liguri ancora non sconfitti

Alle 16.30 a chiudere gli anticipi della settima giornata del Campionato Primavera giocherà la diretta Genoa Bologna sfida emozionante della competizione visto che si sfideranno due squadre che hanno avuto un ottimo inizio e che hanno la potenzialità per arrivare fino in fondo nella lotta per lo scudetto, i liguri sono la prima forza del campionato visto che hanno ottenuto fin qui 14 punti, gli stessi del Parma capolista ma solo per differenza reti, hanno migliorato gli aspetti positivi già visti l’anno passato anche se sono stati fermati la scorsa settimana da un pareggio 1-1 in casa del Cagliari.

Per gli emiliani invece l’ultima giornata ha portato un sconfitta casalinga 1-2 contro l’Atalanta che ha fermato la lunga serie di risultati positivi che gli aveva permesso di essere tra i primi, ora con 10 punti sono al nono posto ma nel grande gruppo di squadre a pari merito che va dalla sesta posizione alla decima e che stanno lottando per l’ultimo posto valido per i playoff per le final four scudetto.

Genoa Bologna, probabili formazioni

Per la diretta Genoa Bologna del Campionato Primavera non sono pronti molti cambi nella formazione titolare da parte dei liguri che continueranno ad affidarsi ai giocatori che li fanno stare ai primi posti, Jacopo Sbravati quindi schiererà il suo 3-4-3 con Lysionok tra i pali, Doucouré, Klisys e Celik come difensori centrali, Odero e Pallavicini sulle fasce con Lafont e Grossi in mezzo al campo, e un tridente d’attacco formato da Carbone e Gibertini come esterni e Zulevic in posizione centrale.

Gli emiliani invece qualche cambio dovrebbero farlo mantenendo però il 4-3-3 di Stefano Morrone, Happonen sarà il portiere, Nesi, Francioli Tomasevic e Papazov i difensori, Lai, Labedzki e Toroc i centrocampisti mentre come attaccanti ci saranno Ferrari, Armanini e Jaku.

Genoa Bologna, pronostico finale

Guardando da fuori la diretta Genoa Bologna del Campionato Primavera potrebbe sembrare che il risultato finale della sfida veda una facile vittoria da parte dei liguri che sono una delle squadre più in forma del momento e della competizione tutta che non sono ancora stati sconfitti da nessuno. Gli emiliani però sono una squadra solida e pericolosa in fase offensiva che nonostante alcuni stop, fino alla scorsa settimana, era lì a lottare per i primi posti e che quindi potrebbe riuscire a strappare un risultato favorevole, anche se difficilmente potrà sconfiggere i primi in classifica.