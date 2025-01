Diretta Genoa Bologna Primavera: la situazione delle due squadre

La diretta Genoa Bologna sarà valida per la giornata 21 del Campionato Primavera e vedrà scontrarsi due squadre in situazioni diverse della stagione ma in momenti di forma simili, entrambe vogliono tornare alla vittoria ma se il Genoa vuole farlo dopo la sconfitta rimediata con il Sassuolo per 1-0 che era stata preceduta dalla vittoria nel derby, il Bologna non porta a casa i 3 punti da ben 7 gare e in queste ultime gare ha faticato anche solo a trovare il pareggio, l’ultima sfida però potrebbe aver iniziato a invertire il trend negativo con gli emiliani che sono riusciti a pareggiare in rimonta 2-2 in casa contro la Juventus. La squadra ospite poi è una delle peggiori difese e con 19 punti si trova alla diciottesima posizione mentre il Genoa nonostante gli ottimi 30 punti occupa la nona posizione non valida per le qualificazioni playoff.

Diretta Genoa Bologna Primavera in streaming video e tv

Per seguire la diretta Genoa Bologna del Campionato Primavera che andrà in scena alle ore 16.00 gli interessati potranno collegarsi al canale Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre che detiene tutti i diritti per mettere in onda le partite, senza aver bisogno di un abbonamento, altrimenti potranno usufruire del servizio di streaming sul sito www.sportitalia.com

Genoa Bologna Primavera: le probabili scelte degli allenatori

Per la sfida la squadra di casa del tecnico Jacopo Sbaravati scenderà in campo con il 3-4-1-2 che ha sconfitto la Sampdoria nel derby, con Lysionok in porta, Deseri, Ferroni e Barbini trio di difesa, Arboscello e Arata che tornano insieme sugli esterni con Rossi e Fazio in mezzo al campo, Romano sulla trequarti con Papastylianou e Ghirardello coppia d’attacco. Gli ospiti invece punteranno con il solito 4-3-3 di mister Claudio Rivalta con Happonen tra i pali, Baroncioni, Markovic, De Luca e Pukko in difesa, Manegazzo, Nordvall e Di Costanzo a formare il centrocampo e tridente offensivo formato da Tonin, Castaldo e Ravaglioli.

Quote e scommesse Genoa Bologna Primavera: pronostico finale della sfida

La diretta Genoa Bologna è una gara che ci aspettiamo essere più semplice di quello che può essere pensato, gli ospiti infatti nonostante l’ottimo pareggio nell’ultima uscita faticano a trovare continuità nel gioco e buone prestazioni mentre il Genoa anche se con qualche alto e basso di troppo è una squadra solida che esprime un buon calcio e può essere difficile da affrontare per tutti, anche per le grandi del campionato e quindi è la favorita. La partita potrebbe anche prendere una piega inaspettata e vedere una goleada da parte dei padroni di casa contro una difesa facile da bucare come quella del Bologna.