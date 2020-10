Diretta/ Genoa Bologna (Primavera) streaming video tv: scontro tra rossoblu

DIRETTA GENOA BOLOGNA: IL POSTICIPO!

Genoa Bologna, lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio Turina di Salò, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Posticipo del lunedì del torneo Primavera con i Grifoni che non scendono in campo in campionato dallo scorso 3 ottobre, cioè dalla vittoria di misura nel derby contro la Sampdoria, importante successo ottenuto di misura grazie a una rete messa a segno da Cleonise. Finora una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel cammino dei rossoblu, una partita in meno disputata e un punto in meno in classifica rispetto agli altri rossoblu avversari di turno, un Bologna che è reduce da un altro posticipo, quello disputato lunedì scorso contro la Spal. E nel derby felsineo gli emiliani hanno dovuto fare i conti con un’amara sorpresa, una sconfitta 1-2 in casa in una partita in cui per giunta si erano portati in vantaggio con un gol del gioiellino Ruffo Luci, mantenendo l’1-0 fino all’80’. Poi gli estensi hanno ribaltato la situazione, impedendo così al Bologna di avvicinarsi alla parte alta della classifica.

DIRETTA GENOA BOLOGNA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Genoa Bologna Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Genoa Bologna, sfida valevole per il campionato Primavera 1. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Chiappino con un 3-5-2: Tononi; Dellepiane, Piccardo, Dumbravanu; Boli, Turchet, Besaggio, Eboa, Zaccone; Cleonise, Estrella. Gli ospiti guidati in panchina da Luciano Zauri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Prisco, Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli, Khailoti, Roma, Ruffo Luci, Pagliuca, Rabbi, Rocchi.

