DIRETTA GENOA BOLOGNA/ Video streaming tv: c’è una storia leggendaria (Serie A, 24 maggio 2024)

DIRETTA GENOA BOLOGNA: TESTA A TESTA

Ci sono la bellezza di 16 scudetti nella storia delle due società, anche se tutti molto lontani nel tempo: il fascino è comunque assicurato per la diretta di Genoa Bologna, a maggior ragione per coronare una stagione storica per i rossoblù emiliani, ma comunque eccellente pure per quelli liguri. Nella sola Serie A si contano ben 95 precedenti per l’incontro di stasera: il Bologna è in vantaggio grazie a trentasei successi, sono invece trentaquattro i pareggi ed infine abbiamo venticinque vittorie per quanto riguarda il Genoa.

Gli ultimi dieci confronti tra Genoa e Bologna sono stati disputati tutti proprio nel massimo campionato e ci parlano di una superiorità del Grifone, infatti il Genoa ha vinto per ben quattro volte contro il Bologna dal 2018 in poi; i pareggi sono altrettanti mentre i felsinei si sono imposti solamente due volte, anche se nei tre precedenti più recenti non hanno mai perso, quindi il trend potrebbe essere di nuovo in cambiamento. All’andata allo stadio Renato Dall’Ara ci fu un pareggio per 1-1, era venerdì 5 gennaio 2024: periodo di feste, ma anche oggi Genoa e Bologna potranno festeggiare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA DI GENOA BOLOGNA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Genoa Bologna si potrà seguire anche sui canali della televisione satellitare, dunque i possessori di un abbonamento a Sky Sport avranno accesso alle immagini della partita della 38^ giornata; come sempre poi tutti i match di Serie A sono garantiti dalla piattaforma DAZN, e dunque ecco l’alternativa della diretta streaming video attivando il proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL SALUTO DI THIAGO MOTTA

Manca poco alla diretta di Genoa Bologna, la partita con cui queste due squadre concludono il loro campionato di Serie A 2023-2024: si gioca alle ore 20:45 di venerdì 24 maggio, si anticipa rispetto ad altre gare perché ormai c’è ben poco da giocarsi. Il Genoa si è brillantemente salvato: la permanenza in Serie A non è mai stata messa in discussione, di fatto, e il club ha ripagato Alberto Gilardino con il rinnovo del contratto, per proseguire insieme e provare a costruire una realtà che possa restare a lungo nel massimo campionato e provare, nelle stagioni che verranno, a correre per un’Europa già oggi non troppo lontana.

Il capolavoro quest’anno lo ha però fatto il Bologna, capace clamorosamente di qualificarsi in Champions League: una delle più grandi imprese sportive di sempre, tra gli artefici quel Thiago Motta che la società proverà in tutti i modi a trattenere ma che sembrerebbe promesso alla Juventus, e in ogni caso appare molto più vicino all’addio che alla conferma. Stasera dunque a Marassi un eventuale ultimo giro di splendida giostra felsinea per lui, nella diretta di Genoa Bologna vedremo come andranno le cose ma intanto facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte degli allenatori, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA

Tutta la rosa a disposizione per Gilardino, che nella diretta Genoa Bologna potrebbe nuovamente puntare sulla formazione tipo: davanti a Josep Martinez vedremmo allora la linea difensiva a tre con Vogliacco, De Winter e Vasquez, poi Spence e Martin a correre sugli esterni con due mezzali in Thorsby e Frendrup, mentre come sempre il frangiflutti davanti alla difesa sarebbe Badelj. In attacco, due giocatori al possibile e probabile passo d’addio: Gudmundsson opererà tra le linee fornendo supporto a Retegui, che vuole prendersi una maglia per gli Europei.

Nel Bologna sono ancora fuori Lewis Ferguson e Zirkzee: Thiago Motta stavolta potrebbe far giocare Odgaard come prima punta, alle sue spalle invece sono pronti Aebischer e Fabbian con Dan Ndoye e Saelemaekers che appaiono favoriti su Orsolini, comunque ovvia opzione per operare sugli esterni. Freuler potrebbe essere confermato da giocatore che agirà a protezione della difesa, in un 4-1-4-1 che diventerà 4-3-3 in corso d’opera; Lucumì e Calafiori i possibili centrali con Posch e Kristiansen terzini, in porta si riposa Skorupski che lascerà il posto a Federico Ravaglia.

GENOA BOLOGNA: QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Genoa Bologna possiamo anche indicare quali sono le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla partita. C’è equilibrio, ma con gli ospiti favoriti: infatti il segno 2 per la vittoria del Bologna ha un valore che corrisponde a 2,20 volte la somma che avrete pensato di mettere sul tavolo, per contro il segno 1 che regola il successo del Genoa porta in dote una vincita equivalente a 3,30 volte la vostra giocata e infine avrete un guadagno equivalente a 3,25 volte l’importo investito sul segno X, sul quale ovviamente puntare per l’eventualità del pareggio.











