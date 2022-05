Diretta Genoa Bologna/ Streaming video tv: il Grifone saluta e retrocede (Serie A)

DIRETTA GENOA BOLOGNA: AMARO COMMIATO PER IL GRIFONE

Genoa Bologna è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, alle ore 17:15 di sabato 21 maggio: la partita valida per la 38^ giornata di Serie A 2021-2022 chiude il campionato delle due squadre, con sentimenti opposti. Il Bologna, pur reduce dal ko interno contro il Sassuolo, è salvo da tempo e ha condotto una stagione positiva, considerando anche che per qualche tempo il suo sanguigno allenatore Sinisa Mihajlovic si è dovuto nuovamente ricoverare per combattere la leucemia; una squadra combattiva come il serbo, che forse ha raccolto anche meno di quanto avrebbe potuto ma chiude con segno positivo.

Il Genoa invece torna in Serie B dopo 15 anni: nessun miracolo sul campo del Napoli, dopo aver sfiorato più volte la retrocessione in epoca recente il giorno infausto è arrivato, frutto forse di scelte sbagliate nel corso degli anni che hanno portato una società gloriosa a tornare in cadetteria. Alexander Blessin ci ha provato, ma anche per lui era troppo tardi: ora bisognerà ragionare in maniera lucida sul futuro, per evitare di vivere altre 12 stagioni come quelle tra il 1995 e il 2007. Aspettando che la diretta di Genoa Bologna prenda il via, proviamo a fare una rapida analisi sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA GENOA BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Bologna non sarà una di quelle che per questa 38^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Genoa Bologna sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA

Evidentemente per la diretta Genoa Bologna possiamo aspettarci turnover da parte di entrambi gli allenatori. Blessin punta sul 4-2-3-1: davanti a Sirigu dovrebbero giocare Ostigard e Bani (o Vasquez) con la conferma di Hefti e Criscito a correre sulle fasce, in mezzo al campo invece l’indisponibilità di Badelj potrebbe aprire le porte della squadra titolare a uno tra Sturaro e Frendrup, che si adatterebbe da mediano per affiancare Galdames. Amiri e Manolo Portanova possono essere i due esterni sulla trequarti, con Melegoni riferimento centrale e uno tra Kelvin Yeboah, Destro e Piccoli da prima punta.

Mihajlovic ha tutta la rosa a disposizione, e potrebbe puntare sui soliti nel suo 3-5-2: Soumaoro, Medel e Theate davanti al portiere Skorupski, poi i due laterali che avanzano a centrocampo sarebbero nuovamente De Silvestri a destra e Hickey in mezzo al campo. In cabina di regia potremmo vedere Schouten; dunque Roberto Soriano sarebbe una delle due mezzali con Svanberg a giocare sull’altro versante del campo. La coppia offensiva, anche se Musa Barrow spera ovviamente in una maglia, sarebbe composta da Arnautovic e Orsolini: per l’austriaco l’obiettivo diventa quello di raggiungere i 15 gol in campionato, ma la sua stagione è stata già così ampiamente positiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ci può raccontare per un pronostico sulla diretta Genoa Bologna. Nella partita della 38^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria del Grifone vi farebbe guadagnare 2,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte l’importo investito, mentre l’eventualità del successo esterno della squadra felsinea, identificata come sempre dal segno 2, ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 2,85 volte la vostra giocata.

