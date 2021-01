Diretta Genoa Cagliari/ Streaming video tv: è una sfida salvezza (Serie A)

DIRETTA GENOA CAGLIARI: DI FRANCESCO, ULTIMA SPIAGGIA!

Genoa Cagliari, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, si caratterizza come una sfida salvezza nel contesto della diciannovesima giornata di Serie A: appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 gennaio 2021. Dunque l’ultimo turno del girone d’andata ci offrirà con la diretta di Genoa Cagliari una partita delicata in ottica salvezza. Il Genoa con l’arrivo di Davide Ballardini ha fatto sicuramente un passo in avanti, testimoniato anche dal pareggio di domenica scorsa sul campo dell’Atalanta, ma a 15 punti ovviamente non si può stare tranquilli e oggi la vittoria sarebbe davvero preziosa. Questo discorso tuttavia vale ancora di più per un Cagliari che arriva da un periodo nero, con l’ennesima sconfitta incassata lunedì sera contro il Milan: i sardi sono in crisi e serve invertire al più presto la tendenza negativa, perché chiudere l’andata con appena 14 punti sarebbe un segnale pessimo, anche per il futuro in panchina di Eusebio Di Francesco.

DIRETTA GENOA CAGLIARI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Cagliari sarà garantita su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti ci sarà la diretta streaming video per gli abbonati DAZN, perché si tratterà di una delle tre partite di questa giornata di Serie A trasmessa appunto sulla piattaforma digitale.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Le probabili formazioni di Genoa Cagliari si caratterizzano soprattutto per il buon numero di assenti, di cui Davide Ballardini ed Eusebio Di Francesco dovranno dunque tenere conto. Per il Genoa ipotizziamo un 3-5-2 nel quale possiamo identificare un dubbio per reparto: in difesa dovremmo vedere Goldaniga, con Criscito dunque a centrocampo, ma non si può escludere che il capitano “scivoli” nella retroguardia e che trovi posto a centrocampo Czyborra; in mezzo un altro dubbio riguarda Zajc e Lerager, mentre in attacco è recuperato Destro, ma non è ancora certo se Ballardini lo proporrà dal primo minuto. Il Cagliari dovrebbe invece schierarsi con il 4-2-3-1: in difesa c’è un ballottaggio aperto tra Walukiewicz e Ceppitelli, vedremo poi se i sardi sceglieranno un assetto più offensivo con Sottil in aggiunta a Joao Pedro e uno tra Simeone (favorito) e Pavoletti, oppure Di Francesco proteggerà di più il centrocampo con Duncan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Genoa Cagliari in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti: il segno 1 è quotato a 2,20. Non ci sono comunque grandissime differenze con gli altri segni: il pareggio è quotato a 3,50 in caso di segno X, mentre un colpaccio del Cagliari varrebbe 3,20 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



