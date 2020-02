Diretta Genoa Cagliari/ Streaming video tv: obiettivi opposti a Marassi (Serie A)

Genoa Cagliari, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020, per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Obiettivi molto diversi ma momenti di forma simili per le due formazioni alla vigilia di Genoa Cagliari. Il Grifone di Davide Nicola infatti, con gli ultimi due pareggi consecutivi in trasferta, il primo a Firenze e il secondo sul campo dell’Atalanta, ha dimostrato di essere vivo e ha di conseguenza ravvivato le speranze di salvezza, che passano ora da Marassi, il quale deve tornare ad essere un “fortino” del Genoa se si vuole sperare. A proposito di pareggi, il Cagliari di Rolando Maran arriva da tre segni X consecutivi: quello contro il Parma è stato beffardo, ma se non altro stiamo avendo la conferma che i sardi sono usciti da un passaggio a vuoto e che il Cagliari può continuare a credere nell’Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Cagliari sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento con la partita di Marassi sarà in particolare sul canale numero 253 della piattaforma satellitare. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Genoa Cagliari. Per Davide Nicola pesano le squalifiche di Romero e Behrami, in difesa potrebbe ritrovare spazio Zapata al fianco di Biraschi e Masiello davanti a Perin mentre a centrocampo potrebbe esserci Cassata con Sturaro e Schone nel terzetto di mediani per il 3-5-2 del Grifone. I dubbi comunque si concentrano in attacco per il Genoa, perché abbiamo addirittura sei candidati (Pinamonti, Pandev, Iago Falque, Sanabria, Destro e Favilli) per appena due maglie a disposizione. Passando al Cagliari, Rolando Maran a centrocampo non avrà lo squalificato Cigarini e di conseguenza il terzetto titolare nel 4-3-1-2 sardo dovrebbe essere formato da Nandez, Ionita e Oliva. Davanti come sempre Nainggolan trequartista in appoggio a Joao Pedro e Simeone, in difesa invece si segnala il ballottaggio tra Faragò e Cacciatore per la maglia da terzino destro titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Genoa Cagliari in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Partono leggermente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,40 mentre si sale fino a 2,90 in caso di segno 2. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori è comunque il pareggio: il segno X vale infatti 3,35 volte la posta in palio.



