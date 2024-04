Diretta/ Genoa Cagliari (risultato 0-0) streaming video tv: via con Retegui e Shomurodov! (29 aprile 2024)

DIRETTA GENOA CAGLIARI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prima di immergerci nella diretta di Genoa Cagliari vediamo insieme qualche dato relativo alla partita che vivremo insieme e cerchiamo attraverso questi numeri di captare i trend delle due squadre e vedere se questi ultimi poi si riproporranno anche nel corso dei prossimi novanta minuti. Una media gol non particolarmente esaltante quella di questo match, si aggira intorno all’1,5 e questo ci porta a pensare che sarà una partita molto chiusa, ma occhio agli uomini di Ranieri che di solito riescono a vincere una partita da situazioni di svantaggio nel 51% delle volte nelle ultime cinque partite, quindi non proprio una statistica da non prendere in considerazione.

Il Genoa riesca a vincere nei primi quarantacinque minuti del match nel 34% dei casi, mentre il Cagliari nel 16%. Stiamo parlando poi di due squadre che da situazione di vantaggio poi riescono a vincere il match rispettivamente nel 78% il Grifone, mentre i Sardi nel 65%. Dopo tutti questi numeri speriamo non vi sia venuto il mal di testa, la diretta di Genoa Cagliari sta per cominciare e questo ci porta alle formazioni ufficiali del match! GENOA (3-5-2): Jo. Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Deiola, Prati, Augello; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. Allenatore: Claudio Ranieri (agg. Gianmarco Mannara)

GENOA CAGLIARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vuole passare un lunedì in compagnia della Serie A, sappia che la diretta Genoa Cagliari è visibile solamente attraverso l’abbonamento di Dazn, piattaforma che trasmette tutte le gare di campionato.

C’è anche la doppia opzione per la diretta streaming ovvero o con l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi oppure attraverso il sito web.

DIRETTA GENOA CAGLIARI, TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Genoa Cagliari, match arrivato con la gara d’andata al 75esimo testa a testa. A proposito della partita di inizio novembre, a vincere erano stati i sardi per 2-1: gol di Viola, Gudmundsson e quello decisivo di Zappa. Nei due precedenti incontri, invece, doppio 0-0 da mettere a referto tra le due squadre.

Dal 2020 al 2022, per un totale di cinque partite, questo scontro diretto è stato un incubo per il Cagliari, capace di perdere ogni singola gara portando una clamorosa striscia positiva per i liguri. In generale bisogna dire che le partite tra i due club sono sempre state estremamente equilibrate con 27 vittorie del Genoa, 28 del Cagliari e 20 pareggi. Vedremo se i liguri riprenderanno le vecchie abitudini degli anni scorsi agganciano i sardi o se saranno proprio gli isolani ad allungare nel bilancio complessivo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SFIDA TUTTA ROSSOBLU

Questa sera, lunedì 29 aprile 2024 alle ore 20:45, si chiuderà il 34esimo turno di Serie A con la diretta Genoa Cagliari. Se il Grifone dovesse ottenere i tre punti, evento che non capita dal 7 aprile contro il Verona, conquisterebbe in casa davanti al proprio pubblico la salvezza aritmetica in Serie A.

Un po’ diversa la storia per il Cagliari dato che i sardi hanno 7 punti in meno rispetto ai liguri. Va dato però merito al lavoro di Ranieri nell’ultimo periodo visto che il mese di aprile è stato fin qui molto positivo con la vittoria contro l’Atalanta e i pareggi contro Verona, Inter e Juventus. Prestazioni importanti che hanno dato fiducia.

GENOA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prendiamoci ora del tempo per dare un’occhiata alle probabili formazioni di Genoa Cagliari. I pardoni di casa optano per un 3-5-2 con Martinez, difeso dal trio Vogliacco-De Winter-Vasquez. Agiranno da esterni a centrocampo Sabelli e Martin con Frendrup, Badelj e Gudmundsson nella zona nevralgica del rettangolo verde. Ekuban e Retegui formeranno l’attacco di Gilardino.

Il Cagliari di Ranieri replica allo stesso identico modo vale a dire con il 3-5-2. Tra i pali Scuffet, retroguaria composta da Hatzidiakos, Mina e Obert. A centrocampo quintetto titolare con Nandez, Gaetano, Makoumbou, Sulemana e Augello. Il duo offensivo sarà Lapadula e Shomurodov.

GENOA CAGLIARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Chiudiamo con le quote per le scommesse della diretta Genoa Cagliari. A fare la differenza per il ruolo da favorita è sia la classifica che i punti. Ed è per questo che i liguri hanno una quota di 2.30 contro i 3.4 dei sardi. Il pareggio è dato a 3.10.

I bookmakers pensano che l’Over 2.5 sia poco probabile dato che si trova a 2.30. L’Under, molto più accessibile, è a 1.62.











