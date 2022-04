Diretta/ Genoa Cagliari streaming video tv: spareggio salvezza (Serie A)

DIRETTA GENOA CAGLIARI: PUNTI PESANTI!

Genoa Cagliari, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Vero e proprio spareggio salvezza a Marassi: dopo tre sconfitte consecutive il Genoa, a 22 punti, insegue il Cagliari quartultimo a 28: con una vittoria dei Grifoni i giochi si riaprirebbero, con un successo sardo la salvezza sarebbe quasi certa per gli uomini di Mazzarri che dovrebbero guardarsi potenzialmente solo dalla Salernitana.

DIRETTA/ Genoa Roma Primavera (risultato finale 1-1): Gjini risponde a Satriano

Il Cagliari dalla sua ha compiuto la settimana scorsa un fondamentale passo in avanti battendo il Sassuolo e tornando al successo dopo cinque sconfitte consecutive che avevano rimesso in discussione la permanenza in Serie A. All’andata vittoria in rimonta del Genoa, da 2-0 a 2-3 in casa dei sardi, il 24 gennaio 2021 Grifoni vincenti di misura anche nell’ultimo precedente a Marassi contro il Cagliari.

Diretta/ Verona Cagliari Primavera (risultato finale 2-2): la riprende Filippo Grassi

DIRETTA GENOA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Genoa Cagliari di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Atalanta Genoa Primavera (risultato finale 1-0): gol di Cisse!

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alexander Blessin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Hefti, Østigard, Maksimovic, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Ekuban; Destro. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA