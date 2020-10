Diretta/ Genoa Catanzaro (Coppa Italia) streaming video tv: liguri favoriti!

DIRETTA GENOA CATANZARO: MARAN FARÀ RIPOSARE I TITOLARI?

Genoa Catanzaro, diretta dal signor Maggioni di Lecco, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I calabresi tornano dopo molto tempo su uno dei grandi palcoscenici del calcio italiano, a Marassi, dopo aver eliminato in Coppa un’altra formazione di categoria superiore, il Chievo. Anche in campionato i calabresi stanno mantenendo un passo deciso, dopo la sconfitta di Potenza e la sopra citata vittoria col Chievo sono arrivati due vittorie e due pareggi in campionato, una solidità che i giallorossi proveranno a ribadire contro un Genoa che è faticosamente uscito dall’emergenza Covid. Contro l’Inter è arrivato uno 0-2 in una partita comunque combattuta, in cui i Grifoni hanno saputo fornire segnali di ripresa in un momento delicato: avanzare in Coppa Italia sarà chiaramente una priorità in un momento in cui uscire contro una squadra di Serie C causerebbe invece ripercussioni anche sul morale, come spesso accade nei confronti tra squadre di categorie diverse.

DIRETTA GENOA CATANZARO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Catanzaro non sarà trasmessa da nessun canale televisivo in chiaro o satellitare, neanche da parte della Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti in tempo reale dai profili social dei due club, su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CATANZARO

Le probabili formazioni di Genoa Catanzaro, sfida che andrà in scena presso lo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Rolando Maran con un 3-4-1-2: Paleari; Biraschi, Bani, Masiello; Zappacosta, Melegoni, Radovanovic, Lu. Pellegrini; Zajc; Shomurodov, Scamacca. Gli ospiti guidati in panchina da Nicola Calabro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Branduani; P. Pinna, P. Fazio, Martinelli; Verna, Carlini, Corapi, Contessa; Di Piazza, Evacuo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Genoa e Catanzaro queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.17, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 7.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 13.00.



