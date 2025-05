Diretta Genoa Cesena Primavera (risultato 0-0): si comincia!

L’ultimo posticipo della giornata ci offre la diretta Genoa Cesena Primavera, una partita di tradizione molto ridotta a livello giovanile. I precedenti ufficiali sono infatti solamente cinque, dei quali quattro però disputati fra il 2010 e il 2014, quindi ormai per nulla indicativi parlando di calcio giovanile: per la cronaca ci fu comunque una vittoria del Cesena seguita da ben tre successi consecutivi per il Genoa, con l’aspetto curioso che per ben tre volte su quattro vinse chi giocava in trasferta – l’unica eccezione fu la vittoria per 1-0 del Genoa in terra ligure sabato 16 novembre 2013.

Diretta Barcellona Real Madrid/ Streaming video tv: i blaugrana prenderanno il largo? (Liga, 11 maggio 2025)

Mancavano ancora i pareggi, ma questa lacuna è stata colmata domenica 8 dicembre scorso: era ovviamente la partita d’andata del campionato di Primavera 1 2024-2025 in corso, il verdetto fu 1-1 e abbiamo così avuto il primo pareggio tra le due compagini. Il Genoa era passato in vantaggio al 45’ minuto di gioco grazie al gol di Marco Romano su assist di Jacopo Contarini, ma il Cesena padrone di casa riuscì a replicare al minuto 68: assist di Gianmarco Castorri e gol con un colpo di testa di Giovanni Perini. Abbiamo parlato della storia più o meno recente, ora dobbiamo cedere la parola alla diretta Genoa Cesena Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Atalanta Cagliari Primavera (risultato finale 0-1): la decide Achour (11 maggio 2025)

Diretta Genoa Cesena Primavera, come vedere la partita

Chi volesse seguire la diretta Genoa Cesena Primavera dovrà sintonizzarsi su Sportitalia alle 15.00 quando la partita verrà messa in onda in chiaro, a disposizione ci sarà anche sugli smartphone la diretta streaming video sul sito sportitalia.it o sull’app.

Genoa Cesena Primavera, rossoblù fuori dai playoff

In Liguria andrà in scena la diretta Genoa Cesena Primavera partita dal valore relativo visto che le due formazioni sono ormai sicure di giocare anche la prossima stagione in questa competizione ma non potranno puntare a lottare per lo scudetto, i rossoblù sono in una serie non troppo positiva di partite, ultima delle quali persa 4-1 in casa della Fiorentina che gli ha fatti scendere di una posizione.

DIRETTA/ Verona Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: giocano Frese e N'Dri, via! (11 maggio 2025)

Per i bianconeri invece la stagione sembrava poter essere delle più positive invece i risultati dell’ultimo periodo hanno peggiorato la posizione di classifica senza però metterli mai a rischio retrocessione.

Formazioni Genoa Cesena Primavera, probabili scelte dei tecnici

A scendere in campo nella diretta Genoa Cesena Primavera potrebbero essere ventidue che hanno raccolto meno minuti in questa stagione, visto che tanto la salvezza è stata raggiunta, nel 4-3-1-2 di Jacopo Sbravati quindi avranno spazio Consiglio, Odero, Barbini, Ferroni e Meconi, Grossi, Rossi e Gonçalinho, Contarini, Dorgu e Nuredini.

Diverso l’approccio tattico di Nicola Campedelli che dopo la sconfitta 0-5 con il Verona si affiderà a Fontana tra i pali, 3 difensori Beidi, Zamagni e Dolce, 5 centrocampisti Ronchetti, Tampieri, Campedelli, Ghinelli e Castorri, e 2 attaccanti Galvagno e Berti.

Diretta Genoa Cesena Primavera, quote e possibile risultato finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco i valori delle quote che AdmiralBet affida ai tre possibili risultati finali della diretta Genoa Cesena Primavera, la vittoria dei rossoblù è data a 2.25, valore più basso ma comunque vicino alla vittoria dei bianconeri fissata a 2.70, il più alto è il pareggio che viene pagato 3.60.