Diretta/ Genoa Como streaming video e tv. Grifoni per il riscatto (Serie B)

DIRETTA GENOA COMO: TUTTO FACILE PER I LIGURI?

Genoa Como, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Un solo punto conquistato nelle ultime 2 partite e il Genoa non solo ha visto il Frosinone scappare in vetta alla classifica del torneo cadetto ma ha anche subito l’aggancio della Reggina al secondo posto, con i calabresi che hanno vinto lo scontro diretto di lunedì scorso e i Grifoni che dovranno ora riscattarsi per tornare a sognare.

Il Como ha lanciato un acuto importante nell’ultima partita disputata vincendo di misura contro il Venezia. Scontro diretto che ha rappresentato la terza vittoria consecutiva in casa per i lariani che, per risollevarsi dalle zone basse della classifica, dovranno però per forza di cose migliorare il loro rendimento anche in trasferta. Il 6 gennaio 2004 il Como ha vinto 0-1 l’ultimo precedente a Marassi contro il Genoa, ultima vittoria rossoblu in casa contro i lariani datata 9 settembre 2001 col punteggio di 2-1.

GENOA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Genoa Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Genoa Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA COMO

Le probabili formazioni della diretta Genoa Como, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alexander Blessin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Blessin, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli, Badelj, Strootman, Jagiello, Aramu, Gudmundsoon, Coda. Risponderà il Como allenato da Moreno Longo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti, Vignali, Scaglia, Solini, Ioannau, Bellemo, Baselli, Arrigoni, Fabregas, Cerri, Cutrone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Como, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Como, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











