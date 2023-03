Diretta/ Genoa Cosenza streaming video tv: sfida tutta rossoblu (Serie B)

DIRETTA GENOA COSENZA: I LIGURI PER SOGNARE

La diretta Genoa Cosenza, in programma lunedì 6 marzo alle ore 20:30, racconta di una sfida tra due squadre con obiettivi opposti. Il Grifone sta lottando per mantenere la seconda posizione in classifica, valida per l’accesso diretto in Serie A insieme ad un Frosinone ormai destinato alla massima serie. I rossoblu liguri stanno alternando una vittoria e un pareggio da febbraio, trionfando contro Palermo e Spal e dividendo la posta in palio con Modena e Cagliari. I Lupi invece, sebbene hanno vinto con la Reggina la scorsa giornata, sono penultimi e distano ancora quattro punti dal Perugia quindicesimo.

In casa il Genoa ha perso solamente una volta in tredici incontri, dividendo equamente vittorie e pareggi per il resto delle sfide disputate al Ferraris (sei e sei, appunto). Tra l’altro, i rossoblu sono la miglior difesa casalinga con sole sei reti subite. Fatica terribilmente invece il Cosenza lontano da casa: tredici incontri, una vittoria, tre pari e ben nove sconfitte, oltre ad avere il peggior attacco e la peggior difesa in trasferta.

GENOA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Genoa Cosenza sarà possibile visionarla come di consueto sia su Sky Sport che su Dazn, con la terza opzione Helbiz in alternativa. Per vedere il match su Sky bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio mentre per Dazn, piattaforma di streaming, è necessario scegliere tra il canone mensile o annuale prima di visionare il match.

La diretta di Genoa Cosenza è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

GENOA COSENZA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Genoa Cosenza vedono gli uomini di Gilardino disporsi col 3-5-2. Martinez in porta, difesa composta dal trio Bani-Vogliacco-Dragusin, ex Juventus. Esterno destro Sabelli, sul lato mancino Criscito mentre Frendrup, Badelj e Sturaro al centrro. Davanti confermati Gudmundsson e Puscas.

Cosenza col 4-4-2 e con Micai tra i pali. La difesa è formata da Rispoli, Rigione, Meroni e D’Orazio a chiudere il quartetto. Centrocampo composto da Marras largo, Brescianini, Voca e Florenzi sul lato opposto. Tandem offensivo scelto da Viali sarà Nasti-Zilli.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Genoa Cosenza vedono favoriti i padroni di casa di gran lunga. I rossoblu liguri, secondo Snai, valgono 1.40 rispetto al 2 fisso che troviamo a 8. A 4.50 invece il segno X.

Difficile immaginarsi il Gol per i bookmakers che lo offrono a 2.15 contro l’1.63 dell’esito opposto. Più equilibrata la forbice tra l’Over 2.5 e l’Under 2.5 rispettivamente 1.87 e 1.80.

