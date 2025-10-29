Serie A, Diretta Genoa Cremonese, streaming video tv: il Grifone è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale (29 ottobre 2025)

DIRETTA GENOA CREMONESE (RISULTATO FINALE 0-2): SCOPPIA LA CONTESTAZIONE ROSSOBLU!

Il match del “Ferraris” si chiude tra i fischi del pubblico di casa e l’esultanza dei tifosi grigiorossi, oltre 300 arrivati a Genova per sostenere la Cremonese. La squadra di Davide Nicola si impone 2-0 grazie a una doppietta di Bonazzoli, che condanna il Genoa all’ennesima sconfitta e al fondo della classifica. Nel finale, la Gradinata Nord dà il via alla contestazione, mentre Audero si oppone a Ekuban evitando che i rossoblù riaprano la gara. Dopo sei minuti di recupero e sotto una pioggia battente, arriva il triplice fischio che sancisce il successo lombardo. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA GENOA CREMONESE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Genoa Cremonese di Serie A dovrete abbonarvi a DAZN. Questo vi permetterà di guardare la diretta streaming sull’applicazione della piattaforma.

GOL ANNULLATO A VITINHA!

Dopo appena 4′ della ripresa la Cremonese trova il raddoppio: sul corner di Vandeputte diretto al secondo palo, Bonazzoli calcia al volo e, nonostante il tentativo di Leali, il pallone supera la linea di porta per il 2-0. Al 9’ ancora pericolosi i grigiorossi con Barbieri, che sfonda sulla destra e serve un cross basso per Vandeputte, il cui tiro viene respinto in due tempi dal portiere del Genoa. Al 12’ i rossoblù accorciano con Vitinha, che spinge in rete un assist di Martin, ma il VAR annulla per posizione irregolare dell’attaccante portoghese all’inizio dell’azione. Al 24’ ci prova Malinovskyi sugli sviluppi di un corner, ma la conclusione è imprecisa e termina lontano dallo specchio della porta difesa da Audero. (agg. di Fabio Belli)

BONAZZOLI SFIORA IL BIS!

Al 25’ Ellertsson tenta un cross con l’esterno per Ekhator, ma Audero legge bene l’azione e blocca il pallone. Alla mezz’ora Ekhator prova il destro in diagonale, ma la conclusione è debole e termina a lato. Al 35’ Cremonese vicina al raddoppio: su cross rasoterra di Vandeputte, Bonazzoli calcia di prima intenzione, trovando però la deviazione provvidenziale di Ostigard. Sul ribaltamento di fronte ci prova il Genoa, con Audero che anticipa Ekhator in uscita; poco dopo Valentin Carboni va al tiro, ma l’azione è fermata per fuorigioco. Al 38’ arriva il primo giallo del match, proprio per Valentin Carboni, autore di un fallo su Vandeputte. Al 41’ Genoa ad un passo dal pareggio: Martin colpisce la barriera su punizione, sulla ribattuta Vasquez serve Cornet, che calcia a botta sicura ma trova il salvataggio decisivo di Baschirotto. (agg. di Fabio Belli)

GRANDE ACROBAZIA PER IL VANTAGGIO GRIGIOROSSO

Dopo appena quattro minuti la Cremonese passa in vantaggio grazie a una splendida rovesciata di Bonazzoli, che finalizza una sponda di Bianchetti sugli sviluppi di un corner di Vandeputte. Il gol, convalidato dopo un lungo controllo VAR, viene seguito da una breve interruzione per un infortunio dello stesso attaccante grigiorosso. Al 19’ prova a reagire il Genoa con Terracciano, che però calcia alto dalla distanza, mentre poco dopo Vandeputte vede il suo tentativo respinto dalla difesa. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Ora passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Genoa Cremonese, cercando di evidenziare i principali trend che contraddistinguono le due squadre e in questo modo avremo un’idea più chiara di chi sarà la favorita per i tre punti finali. Il Genoa arriva con una struttura solida e numeri difensivi d’élite: 0,9 xGA, 3,3 tiri concessi nello specchio, e una media di 54% di possesso che riflette un gioco ragionato ma verticale. Il 61% delle azioni pericolose nasce da costruzioni centrali, mentre le ripartenze sono meno frequenti (solo 17% dei gol in transizione).

La Cremonese risponde con un’identità molto fisica: 10,9 km percorsi medi per giocatore, 1,6 xG, e 12,5 recuperi offensivi a gara. È anche una delle squadre più fallose del campionato (17,1 falli di media), ma pericolosa su piazzato (35% delle reti da calcio fermo). Sul piano temporale, Genoa più incisivo nella ripresa (63% dei gol dopo il 60’), Cremonese più esplosiva nei primi 25 minuti (39% delle reti). Numeri davvero interessanti non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Genoa Cremonese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

GENOA CREMONESE, LUCI SUL FERRARIS

C’è attesa per capire chi avrà la meglio per quanto riguarda la diretta Genoa Cremonese. Si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45 e per il Grifone si tratta di una gara fondamentale per uscire dalla crisi.

Infatti il Genoa non ha ancora mai in vinto in campionato, un dato terribilmente grave. A peggiorare le cose sono le ultime due partite ovvero lo 0-0 col Parma (rigore sbagliato nel finale) e il ko col Torino per 2-1 con varie chance nel finale.

La Cremonese stava vivendo un sogno con due vittorie in altrettante partite ad inizio stagione, quelle con Milan e Sassuolo. Sebbene poi non sia più arrivata la gioia dei tre punti, i lombardi hanno strappato punti importanti come quelli di Como e con l’Atalanta.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA CREMONESE

Il Genoa giocherà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Leali, difeso dal quartetto Sabelli, Ostigard, Vasquez e Ellertsson. A centrocampo Frendrup e Masini con Norton-Cuffy, Malinovskyi e Thorsby alle spalle di Ekhator prima punta.

La Cremonese replicherà con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Silvestri, reparto arretrato composto da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Saranno esterni Zerbin e Floriani Mussolini mentre Payero, Bondo e Vandeputte giocheranno in mediana. Davanti Bonazzoli insieme a Vardy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE GENOA CREMONESE

Secondo i bookmakers parte favorito il Genoa a 1.85 contro i 4.75 della Cremonese e i 3.25 del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.62.