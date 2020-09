Diretta Genoa Crotone/ Streaming video DAZN: subito sfida salvezza! (Serie A)

DIRETTA GENOA CROTONE: SFIDA TRA MARAN E STROPPA

Genoa Crotone è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris e, in programma alle ore 15:00 di domenica 20 settembre, si gioca per la 1^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Abbiamo subito una sfida diretta per la salvezza, almeno secondo le premesse: il Grifone si è salvato sul filo di lana la scorsa estate, dovendo vivere un’altra stagione complessa ma portata a termine con successo da quel Davide Nicola che, curiosamente, aveva anche centrato la miracolosa permanenza in Serie A degli squali nel 2017. Il Crotone è tornato al piano di sopra grazie a Giovanni Stroppa, confermato per questo torneo; il Genoa invece è stato affidato a Rolando Maran che arriva dall’esonero subito a Cagliari, ma che in questo contesto aveva anche fatto vedere ottime cose in precedenza. Saranno già punti importanti quelli in palio oggi, nella diretta di Genoa Crotone; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo brevemente valutare il modo in cui verranno disposte sul terreno di gioco di Marassi, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

GENOA CROTONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Crotone non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: la partita di Serie A è un’esclusiva del portale DAZN (sono tre le gare mandate in onda qui, per ogni giornata di campionato) e dunque soltanto gli abbonati a questa piattaforma la potranno seguire con il servizio di diretta streaming video, vale a dire utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o in alternativa avendo a disposizione una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CROTONE

Studiamo allora le probabili formazioni di Genoa Crotone: Maran deve rinunciare agli squalificati Andrea Masiello e Cassata, in difesa comanda Cristian Zapata che sarà supportato da Biraschi con Ghiglione e Criscito che correranno sulle corsie laterali. In porta va Perin, in mezzo al campo Schone confermato in cabina di regia mentre dovrebbero essere Sturaro e Lerager le due mezzali; davanti Zajc farà il trequartista a supporto di Pinamonti e Pandev, l’ex Empoli torna in Serie A dove aveva mostrato di poter stare con qualità. Stroppa conferma il 3-5-2: davanti a Cordaz agisce una linea difensiva con Marrone centrale e Magallan e Golemic ai lati, avanzano di un passo gli esterni che saranno Rispoli a destra e Molina a sinistra. Con Cigarini schierato da playmaker basso, la zona mediana sarà completata da Crociata e Vulic come interni; in attacco ci si affida a Simy che è uno dei veterani della squadra, al suo fianco salvo sorprese dovrebbe essere schierato Messias anche se Rivière e Kargbo sono due alternative decisamente valide.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Genoa Crotone, indicando nei padroni di casa la squadra favorita in virtù del valore di 1,95 che è stato posto sul segno 1, per la loro vittoria. Di contro, il segno 2 che identifica il successo calabrese vi consentirebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,80 volte la puntata, mentre con il segno X per il pareggio il guadagno con questo bookmaker ammonterebbe a 3,45 volte la vostra giocata.



