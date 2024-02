DIRETTA/ Genoa Empoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 3 febbraio 2024)

DIRETTA GENOA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta di Genoa Empoli Primavera. Momento ondivago per il Grifone, possiamo davvero dire così: nelle ultime otto partite il Genoa ha vinto tre volte perdendo in cinque occasioni, l’ultimo pareggio è datato 26 novembre e, curiosamente, proprio contro l’Empoli. Era stato uno 0-0: seconda di tre partite consecutive senza subire gol, ma estendendo il quadro possiamo notare che i rossoblu avevano avuto sei clean sheet nelle prime 12 giornate (vincendo cinque di queste partite) mentre nelle ultime sette ci sono riusciti solo una volta, quando hanno battuto il Bologna due settimane fa, dunque sotto esame è passata soprattutto la difesa.

Diretta/ Empoli Genoa (risultato 0-0) streaming video tv: Sabelli, niente gol (Serie A, oggi 3 febbraio 2024)

Per quanto riguarda l’Empoli, la vittoria contro la Juventus è arrivata in virtù di un episodio ma ha spezzato una serie di quattro sconfitte; per i toscani il successo mancava da un mese e mezzo, però le partite vinte restano due nelle ultime 10 giornate e fuori casa abbiamo una sola affermazione (con quattro pareggi e altrettante sconfitte) che risale al 18 settembre. Era finita 3-2 contro la Juventus: nelle altre otto trasferte gli azzurri hanno segnato appena sei gol. Adesso possiamo metterci comodi e lasciare ogni discorso al terreno di gioco, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Genoa Empoli Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Empoli Juventus Primavera (risultato finale 1-0): papera Vinarcik, bianconeri ko (28 gennaio 2024)

GENOA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Empoli Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Genoa Empoli Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Diretta/ Genoa Lecce (risultato finale 2-1): rimonta Grifone con Retegui ed Ekuban! (28 gennaio 2024)

LA PRESENTAZIONE

Genoa Empoli Primavera, in diretta sabato 3 febbraio 2024 alle ore 14.30 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Ultima chiamata per i play off per due formazioni distanti ripettivamente 5 (i toscani) e 6 punti (i Grifoni) dal sesto posto. Empoli che dopo una serie di quattro sconfitte consecutive ha rialzato la testa nell’ultimo delicato match contro la Juventus, successo di misura contro i bianconeri nell’ultimo impegno disputato.

Alti e bassi anche per il Genoa, reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Lazio che non ha dunque dato continuità alla precedente vittoria contro il Bologna. I rossoblu sono riusciti a stare sempre lontani dai bassifondi della classifica ma hanno bisogno di uno strappo per puntare ai play off, mentre l’Empoli che si era avvicinato alla zona nobile della graduatoria ha visto parzialmente vanificato il suo cammino dalla serie negativa precedente alla vittoria contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà l’Empoli allenato da Alessandro Birindelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Seghetti; Gaj, Mannelli, Stassin, Vallarelli; Indragoli, Kaczmarski, De Ferdinando; Barsotti, Nabian, Sodero.

GENOA EMPOLI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Empoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA