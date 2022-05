Diretta Genoa Empoli Primavera/ Streaming video tv: azzurri a caccia del riscatto

DIRETTA GENOA EMPOLI PRIMAVERA: GLI AZZURRI CERCANO IL RISCATTO

Genoa Empoli Primavera, in diretta domenica 8 maggio alle ore 11:00, è valido per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. I liguri sono reduci dal pareggio in trasferta, conseguito sul campo del Napoli, partita terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Luca Chiappino è in zona playout, occupando la quindicesima posizione con 37 punti, distante di 2 punti dalla salvezza diretta.

L’Empoli Primavera arriva alla sfida di Genova, dopo la sconfitta infrasettimanale subita nel recupero contro la Juventus, in cui i bianconeri si sono imposti con il punteggio di 3-0. La compagine di Antonio Buscè occupa la decima posizione in classifica con 42 punti, distante 5 lunghezze dalle zone basse della graduatoria e 8 dai playoff scudetto. Nella partita di andata, i rossoblù si sono imposti sugli azzurri con il punteggio di 0-1.

DIRETTA GENOA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Empoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA EMPOLI PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Empoli Primavera, le quali scenderanno in campo nella trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore del grifone, Luca Chiappino, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Genoa, in vista della gara contro l’Empoli: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

Antonio Buscè, tecnico dell’Empoli Primavera, dovrebbe rispondere con un modulo più offensivo rispetto ai padroni di casa, il 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare dei toscani, in vista della trasferta che disputerà in casa del Genoa Primavera: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski.











