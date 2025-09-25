Diretta Genoa Empoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del sedicesimo di finale in Coppa Italia.

DIRETTA GENOA EMPOLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta Genoa Empoli, abbiamo ricordato i precedenti in Serie A e tocca allora sottolineare il fatto che dal 2007 a oggi ci siano ben 16 incroci nel massimo campionato, e anche uno in un quarto turno di Coppa Italia che, 11 anni fa, era stato vinto 2-0 dall’Empoli (al Castellani) grazie ai gol di Rade Krunic e Piotr Zielinski. Citiamo questo episodio anche per un altro motivo: rimane questa l’ultima vittoria della squadra toscana contro il Genoa, che da allora ha raccolto cinque vittorie con sei pareggi, ultimo successo a Marassi risalente all’agosto 2018 con reti di Krzysztof Piatek e Christian Kouamé, Samuel Mraz per l’Empoli.

Diretta/ Pescara Empoli (risultato finale 4-0): poker Delfino, toscani ko (Serie B, 21 settembre 2025)

Invece, volendo trovare l’ultima volta in cui i toscani sono riusciti a espugnare il Luigi Ferraris, dobbiamo tornare all’aprile 2008 e a un gol di Ignazio Abate; in Coppa Italia gli episodi tra queste due squadre sono sei e qui è l’Empoli a essere in vantaggio con tre vittorie a due (un pareggio), nel 2006-2007 gli azzurri, che si sarebbero poi qualificati in Coppa Uefa anche grazie a Calciopoli, avevano eliminato i liguri agli ottavi con un doppio 1-0, a Marassi il gol era stato di Nicola Pozzi. Adesso finalmente è arrivato il momento di vivere questo nuovo capitolo e allora rivolgiamoci al campo perché la diretta Genoa Empoli sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Genoa Roma Primavera (risultato finale 1-0): il Grifone rimane in testa! (21 settembre 2025)

DOVE VEDERE GENOA EMPOLI IN DIRETTA TV STREAMING VIDEO

La diretta Genoa Empoli sarà garantita in chiaro: l’appuntamento in tv è su Italia 1, di conseguenza la diretta streaming video è disponibile su Mediaset Infinity.

GRIFONE FAVORITO!

La diretta Genoa Empoli ci conduce per mano a un’interessante partita che, in programma alle ore 18:30 di giovedì 25 settembre, è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026, e rappresenta una sfida che ci ha fatto compagnia in epoca recente anche e soprattutto nel massimo campionato.

Oggi invece l’Empoli è tornato in Serie B, e se la passa tutt’altro che bene: domenica ha ricevuto una sonora batosta a Pescara, perdendo per 4-0 e non riuscendo a risollevarsi dopo un avvio di stagione tutt’altro che interessante, in Coppa Italia comunque si procede dopo il 2-1 casalingo contro la Reggiana.

DIRETTA/ Bologna Genoa (risultato finale 2-1): Orsolini su rigore! (Serie A, 20 settembre 2025)

Nel turno precedente il Genoa ha battuto nettamente il Vicenza (3-0) e in questa competizione può trovare spunti importanti: sono appena 2 i punti raccolti dal Grifone in Serie A, nel fine settimana è arrivata la sconfitta a Bologna e Patrick Vieira deve stare attento, perché il credito di cui gode potrebbe non durare.

Adesso comunque si cambia contesto, e quasi certamente nella diretta Genoa Empoli vedremo in campo squadre molto diverse rispetto a quelle titolari; aspettiamone la conferma, intanto ipotizziamo noi le formazioni per questa sera.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI

Scopriamo allora le potenziali variazioni nella diretta Genoa Empoli: rivoluzione forse totale per Patrick Vieira a cominciare da Sommariva in porta, davanti a lui possono agire Otoa e Marcandalli come centrali di una difesa completata da Sabelli e Aaron Martin (che sarebbe confermato a sinistra) con una coppia centrale che in mezzo potrebbe essere formata da Thorsby e Cuenca, che può fare un passo indietro. Sono in tanti sulla trequarti; Stanciu, Valentin Carboni e Seydou Fini oltre a Messias, con Ekhator e Ekuban che potrebbero fare staffetta nel ruolo di centravanti dando riposo a Lorenzo Colombo.

Cambia molto anche Guido Pagliuca nel suo Empoli: in porta dovrebbe andare Perisan, in difesa Obaretin, Indragoli e Lorenzo Tosto schierati davanti all’estremo difensore, Moruzzi si prende la fascia sinistra del campo lasciando magari a Ebuhei quella sinistra, mentre in mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Gerard Yepes, pronto a fare coppia con Belardinelli o uno tra Ghion e Ignacchiti se confermato. Alle spalle della punta si candidano sia Edoardo Saporiti che Rares Ilie, da vedere però se Stiven Shpendi possa avere un’altra occasione; davanti Popov, autore di un grande avvio di stagione, può riposare lasciando il posto a Ismael Konaté.

PRONOSTICO E QUOTE GENOA EMPOLI

Uno sguardo alla diretta Genoa Empoli dal punto di vista delle quote ci dice che la Snai ha emesso un valore pari a 1,50 volte la somma giocata sul segno 1 per la vittoria del Grifone; arriviamo già a 3,90 volte la posta in palio con il segno X che identifica l’opzione del pareggio, infine l’eventualità del successo della squadra toscana, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 6,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.