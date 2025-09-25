Diretta Genoa Empoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del sedicesimo di finale in Coppa Italia.
Pronti a vivere la diretta Genoa Empoli, abbiamo ricordato i precedenti in Serie A e tocca allora sottolineare il fatto che dal 2007 a oggi ci siano ben 16 incroci nel massimo campionato, e anche uno in un quarto turno di Coppa Italia che, 11 anni fa, era stato vinto 2-0 dall’Empoli (al Castellani) grazie ai gol di Rade Krunic e Piotr Zielinski. Citiamo questo episodio anche per un altro motivo: rimane questa l’ultima vittoria della squadra toscana contro il Genoa, che da allora ha raccolto cinque vittorie con sei pareggi, ultimo successo a Marassi risalente all’agosto 2018 con reti di Krzysztof Piatek e Christian Kouamé, Samuel Mraz per l’Empoli.
Invece, volendo trovare l’ultima volta in cui i toscani sono riusciti a espugnare il Luigi Ferraris, dobbiamo tornare all’aprile 2008 e a un gol di Ignazio Abate; in Coppa Italia gli episodi tra queste due squadre sono sei e qui è l’Empoli a essere in vantaggio con tre vittorie a due (un pareggio), nel 2006-2007 gli azzurri, che si sarebbero poi qualificati in Coppa Uefa anche grazie a Calciopoli, avevano eliminato i liguri agli ottavi con un doppio 1-0, a Marassi il gol era stato di Nicola Pozzi. Adesso finalmente è arrivato il momento di vivere questo nuovo capitolo e allora rivolgiamoci al campo perché la diretta Genoa Empoli sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)
DOVE VEDERE GENOA EMPOLI IN DIRETTA TV STREAMING VIDEO
La diretta Genoa Empoli sarà garantita in chiaro: l’appuntamento in tv è su Italia 1, di conseguenza la diretta streaming video è disponibile su Mediaset Infinity.
GRIFONE FAVORITO!
La diretta Genoa Empoli ci conduce per mano a un’interessante partita che, in programma alle ore 18:30 di giovedì 25 settembre, è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025-2026, e rappresenta una sfida che ci ha fatto compagnia in epoca recente anche e soprattutto nel massimo campionato.
Oggi invece l’Empoli è tornato in Serie B, e se la passa tutt’altro che bene: domenica ha ricevuto una sonora batosta a Pescara, perdendo per 4-0 e non riuscendo a risollevarsi dopo un avvio di stagione tutt’altro che interessante, in Coppa Italia comunque si procede dopo il 2-1 casalingo contro la Reggiana.
Nel turno precedente il Genoa ha battuto nettamente il Vicenza (3-0) e in questa competizione può trovare spunti importanti: sono appena 2 i punti raccolti dal Grifone in Serie A, nel fine settimana è arrivata la sconfitta a Bologna e Patrick Vieira deve stare attento, perché il credito di cui gode potrebbe non durare.
Adesso comunque si cambia contesto, e quasi certamente nella diretta Genoa Empoli vedremo in campo squadre molto diverse rispetto a quelle titolari; aspettiamone la conferma, intanto ipotizziamo noi le formazioni per questa sera.
PROBABILI FORMAZIONI GENOA EMPOLI
Scopriamo allora le potenziali variazioni nella diretta Genoa Empoli: rivoluzione forse totale per Patrick Vieira a cominciare da Sommariva in porta, davanti a lui possono agire Otoa e Marcandalli come centrali di una difesa completata da Sabelli e Aaron Martin (che sarebbe confermato a sinistra) con una coppia centrale che in mezzo potrebbe essere formata da Thorsby e Cuenca, che può fare un passo indietro. Sono in tanti sulla trequarti; Stanciu, Valentin Carboni e Seydou Fini oltre a Messias, con Ekhator e Ekuban che potrebbero fare staffetta nel ruolo di centravanti dando riposo a Lorenzo Colombo.
Cambia molto anche Guido Pagliuca nel suo Empoli: in porta dovrebbe andare Perisan, in difesa Obaretin, Indragoli e Lorenzo Tosto schierati davanti all’estremo difensore, Moruzzi si prende la fascia sinistra del campo lasciando magari a Ebuhei quella sinistra, mentre in mezzo al campo dovrebbe tornare titolare Gerard Yepes, pronto a fare coppia con Belardinelli o uno tra Ghion e Ignacchiti se confermato. Alle spalle della punta si candidano sia Edoardo Saporiti che Rares Ilie, da vedere però se Stiven Shpendi possa avere un’altra occasione; davanti Popov, autore di un grande avvio di stagione, può riposare lasciando il posto a Ismael Konaté.
PRONOSTICO E QUOTE GENOA EMPOLI
Uno sguardo alla diretta Genoa Empoli dal punto di vista delle quote ci dice che la Snai ha emesso un valore pari a 1,50 volte la somma giocata sul segno 1 per la vittoria del Grifone; arriviamo già a 3,90 volte la posta in palio con il segno X che identifica l’opzione del pareggio, infine l’eventualità del successo della squadra toscana, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 6,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.