DIRETTA GENOA EMPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Una squadra ormai quasi tranquilla contro una che invece sta purtroppo precipitando, la diretta Genoa Empoli rischia di essere spietata con gli ospiti toscani, che erano stati bravissimi fino alle soglie dell’inverno ma poi sono letteralmente precipitati, questo è il verbo giusto per l’Empoli che nelle ultime undici giornate non ha mai vinto e ha raccolto solamente un paio di pareggi, a fronte di nove sconfitte delle quali le ultime quattro consecutive, con un solo gol segnato a fronte di 14 subiti. Insomma, per il Genoa sfruttando anche il fattore campo a Marassi potrebbe essere l’occasione perfetta per fare un altro passo verso la salvezza.

Per intenderci, nelle stesse undici giornate i rossoblù hanno ottenuto quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, cioè ben 13 punti in più rispetto all’Empoli, che ai tempi era davanti e adesso è nove lunghezze dietro. Il trend proseguirà anche oggi o avremo sorprese al Ferraris? GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, A. Martin; Frendrup, Masini; Miretti, Zanoli, Messias; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira EMPOLI (3-4-2-1): M. Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Cacace; Gyasi, A. Grassi, Maleh, Giu. Pezzella; L. Colombo, L. Henderson; Se. Esposito. Allenatore: Roberto D’Aversa (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque voglia seguire la diretta Genoa Empoli nella sua interezza deve per forza di cose essere registrato a DAZN. La piattaforma garantirà la visione del match in streaming sia su sito che in app ma chi è anche abbonato a Sky potrà vederlo pure su Sky Go o sul canale Zona Dazn 215 di tivusat.

GENOA EMPOLI, L’OBIETTIVO E’ PROVARE A RIPARTIRE

Domenica 2 marzo 2025 alle ore 15:00 si tiene la diretta Genoa Empoli. Presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova si affrontano due compagini che vogliono ritrovare la vittoria viste le recenti sconfitte rimediate in campionato. I liguri arrivano infatti dal KO di San Siro subito per mano dell’Inter posizionandosi in questo modo in dodicesima posizione con i loro trenta punti. Dietro di loro il Como cerca di scalare ulteriormente la classifica essendo ora distante appena due lunghzze mentre davanti il Torino è portata di sorpasso avendo conquistato solo un punto in più rispetto ai rossoblu.

I toscani, invece, gradirebbero evitare la quinta sconfitta consecutiva in Serie A avendo oltretutto rimediato una cinquina in casa lo scorso weekend da parte di una straripante Atalanta. I ventuno punti racimolati dall’inizio della stagione collocano gli azzurri al diciottesimo posto e quindi in zona retrocessione dopo essere stati scavalcati pure dal Parma. La squadra del tecnico D’Aversa deve ritrovare la brillantezza che li aveva contraddistinti in diverse gare disputate nella prima parte della stagione.

DIRETTA GENOA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile l’impiego del 4-2-3-1 con Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Zanoli, Miretti, Cornet e Pinamonti per i padroni di casa per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Genoa Empoli.

Detto della soluzione che dovrebbe adottare mister Vieira, il tecnico D’Aversa dovrebbe invece ancora scegliere il modulo 3-5-2 con Silvestri, De Sciglio, Goglichidze, Cacace, Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella, Esposito e Kouamè per i suoi toscani in questa complicata trasferta della ventisettesima giornata.

DIRETTA GENOA EMPOLI, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per la diretta Genoa Empoli parlano chiaro riguardo a chi dovrebbe vincere questo scontro. Secondo le previsioni di Sisal ad esempio, i rossoblu sono senz’altro i favoriti della vigilia con l’1 pagato a 1.90. La vittoria dei toscani è invece una possibilità decisamente più remota se si guarda al 2 quotato a 4.25. Gli uomini guidati in panchina da D’Aversa averebbero quindi maggiori probabilità di rimediare almeno un punto con l’x fissato a 3.25.