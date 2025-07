Diretta Genoa Fassa streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della prima amichevole rossoblù (oggi 16 luglio 2025)

DIRETTA GENOA FASSA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Negli ultimi minuti prima della diretta Genoa Fassa, possiamo sottolineare che la società rossoblù ha già presentato un programma di amichevoli molto fitto in questa estate 2025. Già sabato 19 luglio, ancora nel ritiro di Moena, il livello sarà nettamente più alto, perché la seconda amichevole del Grifone sarà Genoa-Kaiserslautern. Sette giorni più tardi, sabato 26, la conclusione del ritiro in Val di Fassa sarà con la terza amichevole che vedrà il Genoa sfidare il Mantova.

I confronti a livello internazionale saranno frequenti per il Genoa, che il 31 luglio sarà in Spagna per disputare un triangolare con il Villarreal e i padroni di casa del Real Oviedo, mentre il 9 agosto ci sarà anche un esame di francese con l’amichevole sul campo del Rennes. Insomma, prossimamente ci saranno test amichevoli ma di spessore notevole, la prima sgambata invece è contro i valligiani locali e quindi tecnicamente molto meno significativa, ma comunque potremo divertirci grazie alla diretta Genoa Fassa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA FASSA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni in extremis, non dovremmo avere una diretta Genoa Fassa in tv, nemmeno sotto forma di diretta streaming video per questa amichevole.

LA PRIMA AMICHEVOLE PER IL GRIFONE

Lo scenario nel cuore delle Dolomiti è meraviglioso, potrebbe essere un motivo in più per seguire la diretta Genoa Fassa che si gioca presso il Centro Sportivo Benatti di Moena con il fischio d’inizio fissato alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio 2025, nel corso del ritiro appunto in Val di Fassa.

Sarà la prima amichevole dell’estate per il Genoa e allora per i rossoblù di Patrick Vieira ecco un approccio decisamente tranquillo, affrontando una squadra di dilettanti locali che saranno gli sparring partner per iniziare a mettere minuti sulle gambe e avvicinarsi a quando si farà sul serio.

Lo scorso campionato è stato abbastanza tranquillo per il Genoa, con mister Vieira che è arrivato a stagione in corso ma ha ottenuto buoni risultati per una tranquilla salvezza, di conseguenza la società ha deciso di confermarlo e siamo curiosi di scoprire cosa potrà fare il francese lavorando fin dal ritiro estivo.

I primi riscontri, pur con tutte le cautele del caso, arriveranno già oggi, il primo test nel cammino verso la Serie A 2025-2026 non sarà tecnicamente rilevante ma sicuramente attira l’attenzione – chissà se più dei monti delle Dolomiti. Ci divertiremo anche sul campo con la diretta Genoa Fassa oggi pomeriggio?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FASSA

Parlare di moduli e titolari alla prima amichevole estiva e con dei valligiani dilettanti come avversari è un esercizio di relativa importanza, però fra i tifosi non mancherà la curiosità attorno alle mosse dell’allenatore Patrick Vieira e allora proviamo a dire qualcosa sulle probabili formazioni per la diretta Genoa Fassa, con il modulo 4-2-3-1.

Allora proviamo ad indicare undici possibili titolari, fermo restando che ci sarà spazio per tutti oggi pomeriggio a Moena: in porta Leali; possibile difesa a quattro con Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin; in mediana il tandem formato da Masini e Frendrup; sulla trequarti potrebbero invece trovare posto magari Venturino, Malinovskyi e Vitinha, con Ekuban che potrebbe invece essere la prima punta.