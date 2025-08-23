Presentazione della diretta Genoa Fiorentina, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni e pronostico finale

Diretta Genoa Fiorentina, buona la prima per rossoblù e viola

Nel pomeriggio di oggi, 23 agosto, andranno in scena due partite del Campionato Primavera che è già arrivato alla sua seconda giornata, di queste la più importante è senza dubbio la diretta Genoa Fiorentina che mette a confronto due squadre che lo scorso anno hanno occupato stabilmente la parte alta della classifica riuscendo a strappare il pass per i playoff validi per qualificarsi alle final four scudetto.

I rossoblù si presenteranno dopo un’ottima vittoria per 1-2 in trasferta sul campo della Lazio dove erano andati in svantaggio riuscendo poi a riprendere la partite e ribaltare il risultato, anche i viola hanno ottenuto i 3 punti nella giornata di esordio battendo per 2-0 un Torino in dieci uomini per l’espulsione a Carrascosa.

Diretta streaming video Genoa Fiorentina, dove vedere la partita

Per poter seguire dalle 16.30 la diretta Genoa Fiorentina del Campionato Primavera non sarà necessario alcun abbonamento visto che tutto il campionato viene trasmesso in chiaro sui canali di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione dell’emittente televisiva Sportitalia.

Genoa Fiorentina, probabili formazioni

Entrambi i tecnici non dovrebbero regalare troppe sorprese per quanto riguarda le formazioni della diretta Genoa Fiorentina ma anzi ci si aspetta che ripropongano le squadre che hanno raggiunto la vittoria nella prima giornata, per Jacopo Sbravati, allenatore del grifone, significa schierare il suo 3-4-2-1 con Baccelli, Arata, Klisys e Celik, Odero, Grossi, Dodde e Pallavicini, Carbone e Romano, e Zulevic. Daniele Galloppa invece manderà in campo i viola con il 4-4-2 con Fei in porta, Balbo, Sadotti, Turnone e Trapani in difesa, Mazzeo, Montenegro, Dali e Kone a centrocampo, Puzzoli e Braschi in attacco.

Genoa Fiorentina, pronostico finale

Non è facile provare a fare un pronostico per la diretta Genoa Fiorentina del Campionato Primavera visto che entrambe le squadre sono sembrate da subito pronte per affrontare la nuova stagione al massimo e ottenere alla fine dell’anno un miglior risultato rispetto a quello dell’anno scorso. Tra le due squadre però sono forse i viola a partire leggermente favoriti per via del percorso fatto nella passata stagione che li ha visti raggiungere le finali scudetto battendo la grande favorita Roma salvo poi perdere contro l’Inter, dalla cui squadre poi è stata formata l’Under 23.