Diretta Genoa Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: toscani all’attacco

DIRETTA GENOA FIORENTINA: TOSCANI IN CERCA DEL RISCATTO

Genoa Fiorentina Primavera, in diretta domenica 10 aprile alle ore 13:00 è valida per ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. I rossoblu sono reduci dalla vittoria nel derby contro la Sampdoria, in cui si sono imposti di misura con il punteggio di 0-1. Grazie a questo risultato, la squadra di Luca Chiappino ha abbandonato la zona playout, portandosi in dodicesima posizione con 33 punti.

DIRETTA/ Genoa Lazio video streaming tv: ci sono 103 precedenti solo in Serie A

La Fiorentina arriva alla gara contro il Genoa dopo il pareggio casalingo nel derby toscano contro l’Empoli, gara terminata con il punteggio di 1-1. La compagine allenata da Alberto Aquilani, non vince da due partite, ma è rimasta comunque in zona playoff, occupando la quarta posizione in classifica con 44 punti. La partita di andata, disputata a novembre è terminata con un pareggio a reti bianche.

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: ancora dubbi (Serie A)

DIRETTA GENOA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Fiorentina Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA FIORENTINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Genoa Fiorentina Primavera, le quali scenderanno in campo nella ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore del grifone, Luca Chiappino, dovrebbe schiere la sua squadra con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione del Genoa, in vista della gara contro la Fiorentina: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv: Osimhen sarà titolare domani?

Alberto Aquilani, tecnico della Fiorentina Primavera, dovrebbe rispondere con un modulo più offensivo rispetto ai padroni di casa, il 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare della Viola, in vista della trasferta che disputerà in casa del Genoa Primavera: Servalli; Kuqi, Colazzilli, Postiglione, Scipione; Madonna, Scipioni, Mehic; Stampella, Salvatore, Mehic.











© RIPRODUZIONE RISERVATA